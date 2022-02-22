Українець відсудив 263 тис. гривень за розбитий через яму на дорозі автомобіль

Суд визнав, що причиною ДТП став стан дорожнього полотна. Тепер водій отримає компенсацію матеріальних та моральних збитків.

Український водій отримає компенсацію за розбите у ДТП авто від Служби автомобільних доріг Чернігівської області. У суді він зміг довести, що аварія сталася через поганий стан дороги. Після чотирьох років розгляду крапку у справі №750/8507/18 поставив Верховний Суд.

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У 2017 році водій Ford Fiesta на трасі Київ-Суми на Чернігівщині потрапив у вибоїну, через що автомобіль втратив керування, з'їхав у кювет і врізався в дерево. У серпні 2018 року він звернувся до суду з позовом до Служби автомобільних доріг Чернігівської області. Позивач надав результати експертизи, що доводять, що ДТП сталося через незадовільний стан дорожнього полотна та встановлює суму матеріальних збитків у 296 742,32 грн. Також він зажадав 50 тис. гривень як моральні збитки.

[ + – ] Водій надав докази, що ДТП сталася через вибоїну на трасі Фото: drive2.ru

Суд став на бік позивача, ухваливши, що згідно зі ст. 10 Закону України "Про автомобільні дороги" саме Служба автомобільних доріг керує дорогами загального користування та організовує безпечні умови руху транспортних засобів. А ст. 16 закону "Про дорожній рух" водій має право на компенсацію збитків, завданих внаслідок невідповідності стану доріг вимогам безпеки руху.

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Втім суму компенсації зменшили до 233 тис. гривень. Була підрахована різниця між вартістю авто до ДТП (257 тис. гривень) та після (24 тис. гривень). Моральні збитки оцінили у 30 тис. гривень.

Служба автомобільних доріг подавали апеляційну та касаційну скарги, але в обох випадках програла. Наразі вона зобов'язана виплатити водію Ford Fiesta 263 тис. гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують збільшити штрафи власникам елітних авто, а також розмитнення таких моделей.