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Власників дорогих авто хочуть змусити платити більше: зростуть штрафи та розмитнення

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Штраф за порушення правил дорожнього руху, штрафи в Україні, елітні авто, розмитнення авто, порушення правил дорожнього руху, податок на розкіш
Фото: Національна поліція | Штрафи для власників дорогих авто можуть зрости вдесятеро

У Верховну Раду подано законопроєкти, які збільшують штрафи для власників дорогих автомобілів і вартість їхнього розмитнення.

Незабаром власникам елітних авто в Україні ускладнять життя. Депутати пропонують підвищити їм штрафи, а також збільшити вартість розмитнення. Відповідні законопроєкти №7026 та 7040 вже зареєстровані у Верховній Раді.

Зокрема, проєкт закону №7026 пропонує збільшити у 10 разів штрафи за адміністративні правопорушення та вдвічі за кримінальні. Жорсткіші санкції будуть поширюватися на авто вартістю понад 375 мінімальних зарплат (нині це 2 437 500 гривень) — саме на них поширюється податок на розкіш.

Штраф за порушення правил дорожнього руху, штрафи в Україні, елітні авто, розмитнення авто, порушення правил дорожнього руху, податок на розкіш
Акциз на дорогі автомобілі пропонують істотно збільшити
Фото: Bentley

Пропонується збільшити штрафи за такі порушення правил дорожнього руху:

  • перевищення дозволеної швидкості;
  • проїзд на заборонний сигнал світлофора;
  • їзда з непристебнутим ременем безпеки;
  • порушення правил зупинки та стоянки;
  • не надання переваг авто спеціальних служб із ввімкненими проблисковими маячками;
  • залишення місця ДТП;
  • управління авто без прав;
  • управління авто в нетверезому вигляді.
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Якщо законопроєкт ухвалять, то за перевищення швидкості на 20 км/год власники дорогих авто платитимуть не 340 гривень, а 3 400, а за п'яну їзду — від 170 000 до 510 000 гривень.

А законопроєкт №7040 пропонує підвищити акциз під час розмитнення авто вартістю понад 375 мінімальних зарплат. Він має становити 50% від ринкової ціни автомобіля. А ось транспортні засоби для інвалідів і членів їхніх сімей планують звільнити від акцизу.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна увійшла до ТОП-10 країн світу, де найбільше скручують пробіг авто.