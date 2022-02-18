Власників дорогих авто хочуть змусити платити більше: зростуть штрафи та розмитнення

У Верховну Раду подано законопроєкти, які збільшують штрафи для власників дорогих автомобілів і вартість їхнього розмитнення.

Незабаром власникам елітних авто в Україні ускладнять життя. Депутати пропонують підвищити їм штрафи, а також збільшити вартість розмитнення. Відповідні законопроєкти №7026 та 7040 вже зареєстровані у Верховній Раді.

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Зокрема, проєкт закону №7026 пропонує збільшити у 10 разів штрафи за адміністративні правопорушення та вдвічі за кримінальні. Жорсткіші санкції будуть поширюватися на авто вартістю понад 375 мінімальних зарплат (нині це 2 437 500 гривень) — саме на них поширюється податок на розкіш.

[ + – ] Акциз на дорогі автомобілі пропонують істотно збільшити Фото: Bentley

Пропонується збільшити штрафи за такі порушення правил дорожнього руху:

перевищення дозволеної швидкості;

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

їзда з непристебнутим ременем безпеки;

порушення правил зупинки та стоянки;

не надання переваг авто спеціальних служб із ввімкненими проблисковими маячками;

залишення місця ДТП;

управління авто без прав;

управління авто в нетверезому вигляді.

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Якщо законопроєкт ухвалять, то за перевищення швидкості на 20 км/год власники дорогих авто платитимуть не 340 гривень, а 3 400, а за п'яну їзду — від 170 000 до 510 000 гривень.

А законопроєкт №7040 пропонує підвищити акциз під час розмитнення авто вартістю понад 375 мінімальних зарплат. Він має становити 50% від ринкової ціни автомобіля. А ось транспортні засоби для інвалідів і членів їхніх сімей планують звільнити від акцизу.

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