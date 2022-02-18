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Владельцев дорогих авто хотят заставить платить больше: вырастут штрафы и растаможка

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Штраф за нарушение ПДД, штрафы в Украине, элитные авто, растаможка авто, нарушения ПДД, налог на роскошь
Фото: Национальная полиция | Штрафы для владельцев дорогих авто могут вырасти в 10 раз

В Верховную Раду поданы законопроекты, увеличивающие штрафы для владельцев дорогих автомобилей и стоимость их растаможки.

В скором времени владельцам элитных авто в Украине осложнят жизнь. Депутаты предлагают повысить им штрафы, а также увеличить стоимость растаможки. Соответствующие законопроекты №7026 и 7040 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

В частности, проект закона №7026 предлагает увеличить в 10 раз штрафы за административные правонарушения и в два раза за криминальные. Более жесткие санкции будут распространяться на авто стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (сейчас это 2 437 500 гривен) — именно на них распространяется налог на роскошь.

Штраф за нарушение ПДД, штрафы в Украине, элитные авто, растаможка авто, нарушения ПДД, налог на роскошь
Акциз на дорогие автомобили предлаают существенно увеличить
Фото: Bentley

Предлагается увеличить штрафы за такие нарушения ПДД:

  • Превышение разрешенной скорости
  • Проезд на запрещающий сигнал светофора
  • Езда с непристегнутым ремнем безопасности
  • Нарушение правил остановки и стоянки
  • Не предоставление преимущества авто специальных служб со включенными проблесковыми маячками
  • Оставление места ДТП
  • Управление авто без прав
  • Управление авто в нетрезвом виде
Важно
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Если законопроект примут, то за превышение скорости на 20 км/ч владельцы дорогих авто будут платить не 340 гривен, а 3400, а за пьяную езду – от 170 000 до 510 000 гривен.

А законопроект №7040 предлагает повысить акциз при растаможке авто стоимостью свыше 375 минимальных зарплат. Он должен составить 50% от рыночной цены автомобиля. А вот транспортные средства для инвалидов и членов их семей планируют освободить от акциза.

Ранее Фокус сообщал, что Украина вошла в ТОП-10 стран мира, где больше всего скручивают пробег авто.