Владельцев дорогих авто хотят заставить платить больше: вырастут штрафы и растаможка

В Верховную Раду поданы законопроекты, увеличивающие штрафы для владельцев дорогих автомобилей и стоимость их растаможки.

В скором времени владельцам элитных авто в Украине осложнят жизнь. Депутаты предлагают повысить им штрафы, а также увеличить стоимость растаможки. Соответствующие законопроекты №7026 и 7040 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

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В частности, проект закона №7026 предлагает увеличить в 10 раз штрафы за административные правонарушения и в два раза за криминальные. Более жесткие санкции будут распространяться на авто стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (сейчас это 2 437 500 гривен) — именно на них распространяется налог на роскошь.

[ + – ] Акциз на дорогие автомобили предлаают существенно увеличить Фото: Bentley

Предлагается увеличить штрафы за такие нарушения ПДД:

Превышение разрешенной скорости

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Езда с непристегнутым ремнем безопасности

Нарушение правил остановки и стоянки

Не предоставление преимущества авто специальных служб со включенными проблесковыми маячками

Оставление места ДТП

Управление авто без прав

Управление авто в нетрезвом виде

Важно

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Если законопроект примут, то за превышение скорости на 20 км/ч владельцы дорогих авто будут платить не 340 гривен, а 3400, а за пьяную езду – от 170 000 до 510 000 гривен.

А законопроект №7040 предлагает повысить акциз при растаможке авто стоимостью свыше 375 минимальных зарплат. Он должен составить 50% от рыночной цены автомобиля. А вот транспортные средства для инвалидов и членов их семей планируют освободить от акциза.

Ранее Фокус сообщал, что Украина вошла в ТОП-10 стран мира, где больше всего скручивают пробег авто.