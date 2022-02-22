Украинец отсудил 263 тыс. гривен за разбитый из-за ямы на дороге автомобиль

Суд признал, что причиной ДТП стало состояние дорожного полотна. Теперь водитель получит компенсацию материального и морального ущерба.

Украинский водитель получит компенсацию за разбитый в ДТП автомобиль от Службы автомобильных дорог Черниговской области. В суде он смог доказать, что авария произошла по причине плохого состояния дороги. После четырех лет разбирательств точку в деле №750/8507/18 поставил Верховный Суд.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В 2017 году водитель Ford Fiesta на трассе Киев-Сумы в Черниговской области попал в выбоину, из-за чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В августе 2018 года он обратился в суд с иском против Службы автомобильных дорог Черниговской области. Истец предоставил результаты экспертизы, доказывающие, что ДТП произошло по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна и устанавливающие сумму материального ущерба в 296 742,32 грн. Также он потребовал 50 тыс. гривен в качестве морального ущерба.

[ + – ] Водитель предоставил доказательства, что ДТП произошло из-за выбоины на трассе Фото: drive2.ru

Суд стал на сторону истца, постановив, что согласно Ст. 10 Закона Украины "Об автомобильных дорогах" именно Служба автомобильных дорог управляет дорогами общего пользования и обеспечивает безопасные условия движения транспортных средств. А Ст. 16 закона "О дорожном движении" водитель имеет право на компенсацию ущерба, нанесенного вследствие несоответствия состояния дорог требованиям безопасности движения.

Важно

В Украине предлагают ввести обязательную проверку на алкоголь для участников ДТП

Впрочем, сумму компенсации уменьшили до 233 тыс. гривен. Была подсчитана разница между стоимостью авто до ДТП (257 тыс. гривен) и после (24 тыс. гривен). Моральный ущерб оценили в 30 тыс. гривен.

Служба автомобильных дорогах подавали апелляционную и кассационную жалобы, но в обоих случаях проиграла. Теперь она обязана выплатить водителю Ford Fiesta 263 тыс. гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют увеличить штрафы владельцам элитных авто, а также растаможку таких моделей.