Українці можуть платити за газ на 20% менше: корисні поради

Компанія "Нафтогаз" запевняє, що прості поради допоможуть економніше використовувати газ і, відповідно, платити менше.

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Дотримуючись простих рекомендацій щодо використання газу, можна зменшити витрату палива до 20%. Регулярне обслуговування обладнання та його правильна експлуатація допоможуть скоротити витрати. Про це пише "Нафтогаз".

Нині понад 12 мільйонів українців використовують газ у своїх домівках для приготування їжі, опалення та підігріву води. Газ залишається надійним джерелом енергії, проте його вартість може суттєво впливати на сімейний бюджет, особливо в опалювальний період.

Приготування їжі може здатися незначною частиною витрат, однак за розумного підходу можна значно знизити споживання газу. Ось кілька ключових рекомендацій.

Регулярно очищайте газову плиту

Підтримка чистоти плити дуже важлива. Через жирові відкладення і нагар на пальниках витрачається більше газу для досягнення потрібної температури. Чисті конфорки можуть скоротити споживання газу до 5%.

Вибір правильного посуду

Підбирайте каструлю відповідно до розміру конфорки. Якщо використовувати велику каструлю на маленькому пальнику, це призведе до зайвої витрати газу, оскільки на нагрівання піде більше часу. Щоб економити, використовуйте посуд, який ідеально відповідає розміру пальника.

Не забувайте про кришку

Під час кип'ятіння або приготування їжі використовуйте кришки для каструль. Це допомагає утримувати тепло, прискорюючи процес готування і знижуючи споживання газу.

Своєчасне вимкнення газу

Щойно рідина закипіла або страва майже готова, зменшуйте або вимикайте вогонь. Залишати конфорку увімкненою довше необхідного призводить до непотрібних витрат.

Контролюйте роботу духовки

Щільно закриті дверцята духовки — чудовий спосіб заощадити газ. Якщо дверцята нещільно прилягають, тепло йде, що призводить до підвищеної витрати палива. Для тих, хто обігріває житло газом, особливо в холодну пору року, це стає ще актуальнішим.

Встановіть терморегулятори на батареях

Сучасні котли оснащені автоматичними системами контролю температури, проте встановлення терморегуляторів на радіатори допоможе запобігти перегріванню в приміщеннях, де не потрібен сильний обігрів. Це дасть змогу зменшити витрату газу на 10-15%.

Правильний вибір потужності котла

При виборі котла важливо враховувати площу будинку. Котел з недостатньою потужністю буде постійно працювати на межі, що призведе до збільшеної витрати газу, тоді як занадто потужний котел споживатиме більше палива, ніж необхідно.

Вибір режиму роботи котла

Застосовуйте режими економії, такі як "еко", які знижують газові витрати, оскільки вони не підтримують постійну температуру води, а нагрівають її тільки в момент використання. Цей метод дає змогу заощадити до 10% газу на нагріванні води. Ключовим моментом в економії газу є правильне використання водонагрівачів і котлів для гарячої води.

Регулювання температури води

Встановіть мінімальну температуру для нагрівання води. Якщо задати занадто високу температуру, вам доведеться змішувати гарячу воду з холодною, що призведе до зайвих витрат газу та води.

Нагадаємо, минулого року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області задовольнив позов чоловіка до "Чернігівгазу" і зобов'язав компанію списати борг у розмірі 42 тис. грн. Крім того, оператора зобов'язали виплатити йому компенсацію моральної шкоди в розмірі 50 тис. грн.

Також Фокус писав, що Дергачівський районний суд Харківської області задовольнив позов "Газорозподільних мереж", зобов'язуючи їхнього клієнта внести додаткову плату за газ у розмірі 462,9 тис. грн. Також йому доведеться заплатити близько 7 тис. грн як компенсацію судових витрат.