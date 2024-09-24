Перевірки повертаються: чому українцям доведеться більше платити за газ

Якщо газова служба виявить втручання в роботу лічильника, це може призвести до перерахунку сум у платіжках.

Related video

В Україні облгази перестали нести відповідальність за газову мережу після входу труби в будівлю. Також відновили огляд внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У низці будинків було зафіксовано порушення. Можливо, результати перевірок вплинуть на суми у квитанціях за газ. До 2024 року вартість технічного обслуговування не включалася в платежі. Цього року фахівці "Газорозподільних мереж" провели перевірки в 10,7 тисяч багатоквартирних будинків і виявили 20 тисяч випадків витоку газу в під'їздах.

І, звісно, на проведення таких робіт потрібен договір. Його або укладають із будь-якою компанією, що має ліцензію, або автоматично такий договір укладають із "Газсетями".

"Усі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів, автоматично приєдналися до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що в разі, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговуючу організацію, то Оператор ГРМ їх страхує", — пояснили в компанії.

У деяких випадках перевірка може призвести до перерахунку сум у платіжках. Йдеться про випадки втручань у роботу лічильника.

Платити доведеться від 50 до більш ніж 5000 грн за 2024 рік. Наприклад, у Фастові середня платіжка для будинку на вул. Київській, 5, становить лише 73,42 грн із квартири за рік. А в Борисполі, вул. Байди-Вишневецького, 10, платіж із квартири становитиме 4,7 тис. грн на рік. Якщо вартість розділити на рік, то побачимо, що щомісячний платіж становитиме від 6 до 391 грн.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.