Перевірки пройдуть усі: за що газова служба може оштрафувати на 100 тис. грн

Співробітники газових служб відвідають українців із перевіркою лічильників і в разі порушення експлуатації можуть бути застосовані санкції.

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В Україні тривають перевірки газового обладнання. Фахівці газових служб також перевіряють лічильники. Такі інспекції можуть призвести до значних штрафів. Про це йдеться в матеріалах справи 332/1745/24 Заводського районного суду Запоріжжя, пише видання "OBOZ.UA".

У вересні 2024 року українцю було наказано виплатити "Запоріжгазу" 99,2 тис. грн. Крім того, йому необхідно буде заплатити 3 тис. грн як компенсацію судових витрат. Розгляд справи відбувався заочно.

"Позов Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" про стягнення вартості необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу та його вартості задовольнити", — ідеться в рішенні суду.

Як з'ясувалося, працівники "Запоріжгазу" перевірили лічильник і виявили відсутність заглушки. Лічильник був знятий і відправлений на експертизу.

"Після демонтажу лічильник поміщається в сейф-пакет і опечатується пломбою Оператора ГРМ для проведення експертизи", — повідомляється в матеріалах.

Експертиза підтвердила, що в роботу приладу було здійснено несанкціоноване втручання. На приладі відсутня пломба з відбитками заводу-виробника або державного повірника, що має знаходитися з правого боку лічильного механізму. Це призвело до можливості доступу до фіксуючого гвинта, який утримує суматор лічильного механізму на корпусі, що дало споживачеві можливість зупиняти лічильник.

"Стягнути на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Запоріжгаз" вартість необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу та його вартість у сумі 99 289 гривень 35 копійок", — ідеться в матеріалах справи.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.