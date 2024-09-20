Проверки пройдут все: за что газовая служба может оштрафовать на 100 тыс. грн

Сотрудники газовых служб посетят украинцев с проверкой счетчиков и в случае нарушения эксплуатации могут последовать санкции.

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В Украине продолжаются проверки газового оборудования. Специалисты газовых служб также проверяют счетчики. Такие инспекции могут привести к значительным штрафам. Об этом говорится в материалах дела 332/1745/24 Заводского районного суда Запорожья, пишет издание "OBOZ.UA".

В сентябре 2024 года украинцу было предписано выплатить "Запорожгазу" 99,2 тыс. грн. Кроме того, ему необходимо будет заплатить 3 тыс. грн в качестве компенсации судебных расходов. Рассмотрение дела проходило заочно.

"Иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" о взыскании стоимости неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости удовлетворить", – говорится в решении суда.

Как выяснилось, работники "Запорожгаза" проверили счетчик и обнаружили отсутствие заглушки. Счетчик был снят и отправлен на экспертизу.

"После демонтажа счетчик помещается в сейф-пакет и опечатывается пломбой Оператора ГРС для проведения экспертизы", – сообщается в материалах.

Экспертиза подтвердила, что в работу прибора было произведено несанкционированное вмешательство. На приборе отсутствует пломба с оттисками завода-производителя или государственного поверителя, которая должна находиться с правой стороны счетного механизма. Это привело к возможности доступа к фиксирующему винту, удерживающему сумматор счетного механизма на корпусе, что дало потребителю возможность останавливать счетчик.

"Взыскать в пользу Акционерного товарищества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" стоимость неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимость в сумме 99 289 гривен 35 копеек", — говорится в материалах дела.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

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