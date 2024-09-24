Проверки возвращаются: почему украинцам придется больше платить за газ

Если газовая служба обнаружит вмешательства в работу счетчика, это может привести к пересчету сумм в платежках.

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В Украине облгазы перестали нести ответственность за газовую сеть после входа трубы в здание. Также возобновили осмотр внутридомовых газовых сетей и оборудования. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В ряде домов были зафиксированы нарушения. Возможно, результаты проверок повлияют на суммы в квитанциях за газ. До 2024 года стоимость технического обслуживания не включалась в платежи. В этом году специалисты "Газораспределительных сетей" провели проверки в 10,7 тысяч многоквартирных домов и выявили 20 тысяч случаев утечки газа в подъездах.

И, естественно, на проведение таких работ нужен договор. Его либо заключают с любой компанией, имеющей лицензию, или автоматически такой договор заключается с "Газсетями".

"Все совладельцы многоквартирных домов, не имевших существующих договоров, автоматически присоединились к Типовому договору с Оператором ГРМ. То есть государство нормативно определило, что в случае, когда потребители самостоятельно не выбирают другую обслуживающую организацию, то Оператор ГРМ их страхует", — пояснили в компании.

В некоторых случаях проверка может привести к пересчету сумм в платежках. Речь идет о случаях вмешательств в работу счетчика.

Платить придется от 50 до более чем 5000 грн за 2024 год. К примеру, в Фастове средняя платежка для дома на ул. Киевской, 5, составляет всего 73,42 грн с квартиры за год. А в Борисполе, ул. Байды-Вишневецкого, 10, платеж с квартиры составит 4,7 тыс. грн в год. Если стоимость разделить на год, то увидим, что ежемесячный платеж будет составлять от 6 до 391 грн.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.