Украинцы могут платить за газ на 20% меньше: полезные советы

Компания "Нафтогаз" уверяет, что простые советы помогут более экономно использовать газ и, соответственно, платить меньше.

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Придерживаясь простых рекомендаций по использованию газа, можно уменьшить расход топлива до 20%. Регулярное обслуживание оборудования и его правильная эксплуатация помогут сократить расходы. Об этом пишет "Нафтогаз".

В настоящее время более 12 миллионов украинцев используют газ в своих домах для приготовления пищи, отопления и подогрева воды. Газ остается надежным источником энергии, однако его стоимость может существенно влиять на семейный бюджет, особенно в отопительный период.

Приготовление пищи может показаться незначительной частью расходов, однако при разумном подходе можно значительно снизить потребление газа. Вот несколько ключевых рекомендаций.

Регулярно очищайте газовую плиту

Поддержание чистоты плиты очень важно. Из-за жировых отложений и нагара на горелках расходуется больше газа для достижения нужной температуры. Чистые конфорки могут сократить потребление газа до 5%.

Выбор правильной посуды

Подбирайте кастрюлю в соответствии с размером конфорки. Если использовать большую кастрюлю на маленькой горелке, это приведет к лишнему расходу газа, так как на нагрев уйдет больше времени. Чтобы экономить, используйте посуду, которая идеально соответствует размеру горелки.

Не забывайте о крышке

При кипячении или приготовлении пищи используйте крышки для кастрюль. Это помогает удерживать тепло, ускоряя процесс готовки и снижая потребление газа.

Своевременное выключение газа

Как только жидкость закипела или блюдо почти готово, уменьшайте или выключайте огонь. Оставлять конфорку включенной дольше необходимого приводит к ненужным расходам.

Контролируйте работу духовки

Плотно закрытая дверца духовки — отличный способ сэкономить газ. Если дверца неплотно прилегает, тепло уходит, что приводит к повышенному расходу топлива. Для тех, кто обогревает жилье газом, особенно в холодное время года, это становится еще актуальнее.

Установите терморегуляторы на батареях

Современные котлы оснащены автоматическими системами контроля температуры, однако установка терморегуляторов на радиаторы поможет предотвратить перегрев в помещениях, где не требуется сильный обогрев. Это позволит уменьшить расход газа на 10–15%.

Правильный выбор мощности котла

При выборе котла важно учитывать площадь дома. Котел с недостаточной мощностью будет постоянно работать на пределе, что приведет к увеличенному расходу газа, тогда как слишком мощный котел будет потреблять больше топлива, чем необходимо.

Выбор режима работы котла

Применяйте режимы экономии, такие как "эко", которые снижают газовые затраты, поскольку они не поддерживают постоянную температуру воды, а нагревают ее только в момент использования. Этот метод позволяет сэкономить до 10% газа на нагреве воды. Ключевым моментом в экономии газа является правильное использование водонагревателей и котлов для горячей воды.

Регулировка температуры воды

Установите минимальную температуру для нагрева воды. Если задать слишком высокую температуру, вам придется смешивать горячую воду с холодной, что приведет к лишним расходам газа и воды.

Напомним, в прошлом году Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области удовлетворил иск мужчины к "Черниговгазу" и обязал компанию списать долг в размере 42 тыс. грн. Кроме того, оператора обязали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. грн.

Также Фокус писал, что Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск "Газораспределительных сетей", обязывая их клиента внести дополнительную плату за газ в размере 462,9 тыс. грн. Также ему придется заплатить около 7 тыс. грн в качестве компенсации судебных расходов.