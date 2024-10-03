В Украине пересчитают вторую платежку за газ: сколько придется платить

В начале октября важно вовремя передавать показания газового счетчика, ведь в это время завершается так называемый газовый год.

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С 2025 года в Украине тариф на доставку газа будет общим для всех потребителей. Хотя сам тариф на доставку остался прежним, в расчетах платежей теперь будет учитываться и объем потребления за газовый год, завершившийся в сентябре 2024 года. Об этом говорится в публикации "ГазПравда".

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого" топлива "в 2025 году", – говорится в сообщении.

Таким образом, важно убедиться, что в газовой статистике учтены только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Тарифы на распределение газа останутся неизменными на время войны, однако они различаются в зависимости от оператора газораспределительной сети. Информацию о своем операторе можно найти на сайте соответствующей компании. Неизменность тарифа не гарантирует, что итоговая сумма в платежке останется такой же.

Кроме самого тарифа, на стоимость также влияет объем потребления. Для расчета общих объемов потребления газа за предыдущий газовый год их делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если объем потребления увеличился, возрастут и расходы на доставку газа. В Украине стоимость транспортировки газа варьируется от 0,38 до 2,39 грн за кубометр и зависит от региона. При большем количестве потребителей тариф становится ниже, так как затраты на поддержку газовой инфраструктуры распределяются на большее число людей.

В Киеве много потребителей, поэтому расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на множество людей. Как следствие, тариф невысокий.

Напомним, в прошлом году Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области удовлетворил иск мужчины к "Черниговгазу" и обязал компанию списать долг в размере 42 тыс. грн. Кроме того, оператора обязали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. грн.

Также Фокус писал, что Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск "Газораспределительных сетей", обязывая их клиента внести дополнительную плату за газ в размере 462,9 тыс. грн. Также ему придется заплатить около 7 тыс. грн в качестве компенсации судебных расходов.