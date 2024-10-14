Украинцам придется платить больше за газ: как изменятся платежки с 2025 года

Несмотря на то, что сам тариф не изменится, из-за увеличения объемов потребления суммы в платежках станет больше для всех.

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С 1 января 2025 года в Украине будет отражена стоимость доставки газа в платежках для потребителей. В новых квитанциях также будет указано потребление газа за газовый год, который охватывает период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

С 1 мая 2025 года стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за предыдущий газовый год потребил больше, чем в период 2022–2023 годов. В то же время те, кто снизил свое потребление, смогут платить меньше. Например, в Черновицкой области за доставку кубометра газа установлена стоимость в 2,388 грн. Если в среднем вы потребляете 200 кубометров, то ежемесячная плата составит 477,6 грн. Однако это актуально только для Черновицкой области — в Киеве за доставку того же объема газа придется заплатить значительно меньше.

В столице тариф на доставку составляет всего 0,384 грн. Это значит, что за 200 кубов ежемесячный платеж составит всего 76,8 грн. Это в 6,2 раза меньше, чем платят жители Черновицкой области.

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", – объясняют тариф на доставку в "Винницагазе". Кстати, в Виннице один из самых высоких тарифов.

Чем больше разветвленность газовых сетей и меньше число потребителей, тем выше стоимость тарифа. Именно поэтому в Киеве, где плотность населения самая высокая, тариф на доставку газа является самым низким по Украине. Меньше двух гривен за кубометр также платят жители Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областей. В остальных регионах тариф превышает 2 гривны за кубометр.

Важно, чтобы украинцы подавали показания газовых счетчиков вовремя. Иначе газовщики используют усредненные показатели, которые могут быть выше объемов фактического потребления. Рассмотрим один из примеров. Если за газовый год 2022/2023 в Киевской области вы потребили 1100 кубометров газа, то сейчас должны платить ежемесячно 163,9 грн (т.е. за 91,6 кубометра газа).

Ранее Фокус писал, как украинцы могут платить за газ на 20% меньше. Также напомним, что в Украине проходили проверки газового оборудования.