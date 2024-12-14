Украинцы получат дополнительную платежку за газ: кого это касается

Техническое обслуживание газовых сетей — требование украинского законодательства. Оплатить услугу можно через любое платежное приложение или на почте.

Related video

Украине будут получать дополнительную квитанцию за техническое обслуживание газовых сетей раз в 3 или 5 лет. Однако это касается только потребителей многоэтажных домов. Об этом подробнее рассказали в ТСН.

Фактически это считается оплата за регулярные обследования внутридомовых газовых сетей, устранение утечек и проверки труб на плотность.

"Техническое обслуживание — это не прихоть газовиков, это требование законодательства. Согласно графикам мы осуществили техническое обслуживание более 1700 домов, в ходе работ было выявлено и ликвидировано более 25 тысяч утечек газа. Прежде всего это безопасность жизни, если не будут проводить вовремя обслуживание сетей, то велика вероятность утечек газа, что может привести к потере имущества и гибели людей", — сказал начальник управления технического обслуживания хмельницкого филиала "Газсети" Владимир Лопес.

Важно

Отопление есть, будет ли тепло? Хватит ли запасов газа в хранилищах Украины на всю зиму

Так владельцы домов, которые построены более 25 лет назад, будут платить за техническое обслуживание внутридомовых сетей раз в три года, тогда как жителям новостроек придется это делать раз в пять лет.

Так оплату можно осуществить через любое платежное приложение или на почте. О графиках проведения технического обслуживания жителей домов будут информировать заранее.

Напомним, в декабре в "Нафтогазе" сообщили, что тариф на газ для частных потребителей останется без изменений до завершения отопительного сезона. Сейчас в Украине действует запрет на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года украинцы будут получать новые платежки, в которых будет указано потребление газа за газовый год, охватывающий период с октября 2022 года по сентябрь 2023.