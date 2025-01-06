Трюки зі шторами зроблять будинок теплішим та зменшать рахунки за світло: в чому причина

Завдяки цим секретам температура вдома підвищиться, а комунальні платежі за електроенергію стануть меншими.

Related video

У зв'язку зі зростанням ціни на електроенергію для споживачів електричного опалення є актуальним питання комфортної температури вдома та невеликих рахунків в платіжках. Еxpress з посиланням на електрика Девіда Мілошева розповідає про деякі трюки, які допоможуть зігрітись, скоротивши при цьому оплату за світло.

Загалом вікна здатні пропускати 25-30% всього тепла, й ці втрати легко усунути за допомогою штор. За словами Девіда Мілошева, така тактика може зробити будинок теплішим. Спеціаліст закликав тримати жалюзі та штори протягом дня відкритими. Закривати їх варто тоді, коли сонце починає сідати.

"Закривання штор та жалюзі допомагає створити хороший ізолятивний шар та дозволяє зберегти те безкоштовне тепло, яке ви накопичили протягом дня", — розповів експерт.

При цьому слід використовувати більш об'ємні штори. Вони служать найкращою перепоною для втрати тепла, що особливо важливо для старих вікон.

Для скорочення втрат електроенергії домогосподарствам рекомендується зосередитись не тільки на вікнах, а й на дверях — отвори в них можуть бути причиною протягів. Тому Девід Мілошев пропонує встановити ущільнювачі для дверей та вікон.

Загалом причиною протягів можуть бути й вентиляційні отвори сушарок, електропроводка, вентиляційні отвори духовок і навіть замкові свердловини та розетки. Тому для їх усунення варто використовувати заглушки або ізолятори для замків.

Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт. Діятиме він до кінця квітня 2025 року.

Однак народний депутат Володимир Мороз повідомив, що ціна за електроенергію може зрости. Зокрема, вартість може становити 6-7 гривень за кіловат-годину — для населення та 11-12 гривень за кіловат-годину — для підприємств.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що є декілька причин підняття тарифу. Серед них енергетична криза в Україні, збільшення інфраструктурних витрат та вимога МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня.