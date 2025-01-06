Трюки со шторами сделают дом теплее и уменьшат счета за свет: в чем причина

Благодаря этим секретам температура дома повысится, а коммунальные платежи за электроэнергию станут меньше.

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В связи с ростом цены на электроэнергию для потребителей электрического отопления является актуальным вопрос комфортной температуры дома и небольших счетов в платежках. Ехргеѕѕ со ссылкой на электрика Дэвида Милошева рассказывает о некоторых трюках, которые помогут согреться, сократив при этом оплату за свет.

В целом окна способны пропускать 25-30% всего тепла, и эти потери легко устранить с помощью штор. По словам Дэвида Милошева, такая тактика может сделать дом теплее. Специалист призвал держать жалюзи и шторы в течение дня открытыми. Закрывать их стоит тогда, когда солнце начинает садиться.

"Закрытие штор и жалюзи помогает создать хороший изоляционный слой и позволяет сохранить то бесплатное тепло, которое вы накопили в течение дня", — рассказал эксперт.

При этом следует использовать более объемные шторы. Они служат лучшей преградой для потери тепла, что особенно важно для старых окон.

Для сокращения потерь электроэнергии домохозяйствам рекомендуется сосредоточиться не только на окнах, но и на дверях — отверстия в них могут быть причиной сквозняков. Поэтому Дэвид Милошев предлагает установить уплотнители для дверей и окон.

В общем причиной сквозняков могут быть и вентиляционные отверстия сушилок, электропроводка, вентиляционные отверстия духовок и даже замочные скважины и розетки. Поэтому для их устранения следует использовать заглушки или изоляторы для замков.

Напомним, что с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт. Будет действовать он до конца апреля 2025 года.

Однако народный депутат Владимир Мороз сообщил, что цена за электроэнергию может вырасти. В частности, стоимость может составить 6-7 гривен за киловатт-час — для населения и 11-12 гривен за киловатт-час — для предприятий.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что есть несколько причин поднятия тарифа. Среди них энергетический кризис в Украине, увеличение инфраструктурных расходов и требование МВФ повысить тарифы до рыночного уровня.