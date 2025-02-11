Морозы, рост потребления электроэнергии и постоянные удары ВС РФ повышают риски, что оператору "Укрэнерго" придется вводить графики отключений для бытовых потребителей. Какова ситуация с дефицитом электроэнергии и какие регионы в зоне наивысшего риска, выяснял Фокус.

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В феврале 2025 года в большинство регионов Украины пришла настоящая зимняя погода с морозами от -1 до -16 градусов. В свою очередь похолодание привело к увеличению потребления электрической энергии. Компания "Укрэнерго" 10 февраля ввела ограничения, правда, только для коммерческих потребителей. Однако дальнейшее снижение температуры в регионах страны и возможные попадания российских дронов по энергетической инфраструктуре могут усилить риски отключений для бытовых потребителей.

Электроэнергия и февральские морозы: где будут введены отключения

В ближайшие две недели в Украине ожидается морозная погода, а это означает постепенный рост потребления электроэнергии. В условиях хрупкой стабильности, когда Украина потеряла часть мощностей из-за нападения РФ и постоянных ударов по энергетической инфраструктуре, рост потребления ведет к необходимости ограничить потребителей, говорят специалисты. "Дефицит мощностей в результате российской агрессии, снижение среднесуточной температуры воздуха до -6 С и недостаточные объемы газа в ПХГ — главные определяющие факторы, которые будут иметь влияние на ситуацию в энергосистеме", — рассказал в комментарии Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Риски отключений растут и из-за погодных условий, и из-за активных атак ВС РФ

По его мнению, сейчас повышаются риски отключений бытовых потребителей. "Есть вероятность перехода к плановым графикам ограничений в 1-2. В первую очередь это касается Восточных и Юго-Восточных областей Украины, где существует наибольший дефицит мощностей. Будут также ограничения для бизнеса", — объяснил эксперт.

Каждое последующее попадание по энергетическим объектам значительно повышает риск необходимости введения графиков отключений Фото: Укрэнерго

Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, говорит, что до пикового потребления дело еще не дошло, но если, действительно, в ближайшие недели будет сохраняться морозная погода в большинстве регионов, риски отключений стремительно возрастут. К тому же, отключения могут быть не только из-за объективного дефицита электроэнергии, но и вследствие необходимости в проведении ремонтов на линиях и подстанциях.

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"Мы видели на прошлой неделе графики отключений на Левобережье. И это та проблема, что на левом берегу Днепра — дефицит мощности: магистральные сети не рассчитаны, чтобы передавать такой объем электроэнергии с правого берега, а все три АЭС у нас на правом берегу, и электрическую энергию нужно передавать на левый берег, чтобы там покрывать дефицит. Поэтому может быть такая ситуация, что в определенных регионах будут графики, а в соседних к ним регионах их не будет", — говорит Андриан Прокип.

Графики отключений могут ввести неравномерно: в одном регионе они будут действовать, тогда как в другом нет Фото: УНИАН

Он также предостерег, что ситуация может стремительно измениться, если ВС РФ активизируют удары по инфраструктуре. В таком случае графиков отключений украинцам не избежать. "Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений растут. Плюс, когда морозы, всегда существует риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах", — отметил в разговоре с Фокусом Андриан Прокип.

Нужен газ: как ситуация с запасами газа в украинских ПХГ влияет на дефицит в энергосистеме

На ситуацию с дефицитом электроэнергии влияет не только погода и повреждения инфраструктуры вражескими ударами, а также и наполненность газом подземных хранилищ, ведь эксперты говорят, что газа в ПХГ уже очень немного, и сейчас стоит вопрос, как повысить объемы закачки газа в хранилища. "Особую обеспокоенность вызывает уровень заполненности ПХГ активным газом — 9,5% или 2,9 млрд. куб. м. (данные официального сайта ЕС). Такого низкого показателя не было никогда. Например, в ЕС показатель заполненности ПХГ — 49%", — сообщил Владимир Омельченко.

Достаточность газа в хранилищах должна обеспечить устойчивую работу блоков генерации, работающих на газовом ресурсе

В Нафтогазе пока от комментариев по ситуации с газом в ПХГ воздерживаются, правда, сообщают на своем сайте, что запасов газа достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

В Нафтогазе говорят: запасов газа достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона Фото: УНИАН

Однако газовый вопрос имеет важное и весомое влияние на ситуацию с электрической энергией, ведь часть мощностей в Украине работает именно на природном газе. "Что касается природного газа, то импорт идет, несмотря на заверения наших руководителей Нафтогаза, что якобы никакого импорта не будет, пройдем сезон на собственном газе, о чем мы все помним, но импорт идет, и он давно уже идет, и для того, чтобы выполнять номинации существующие, то импорт должен значительно расти. Потому что только за счет подземных хранилищ и собственной добычи ресурса будет недостаточно. Надо ощутимо увеличивать импорт газа", — уверен Владимир Омельченко.

Где новые станции: построили ли в Украине запланированный 1 ГВт новых энергетических мощностей

Между тем, остается еще один вопрос, который эксперты не слишком охотно комментируют, а именно, сколько новых мощностей удалось построить в последнее время. Ведь прошлым летом президент Владимир Зеленский заявил, что "Украина имеет "четкий план", как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году". Однако до сих пор нет понимания, сколько же именно новых энергетических мощностей построили в Украине в течение 2024 года.

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Народный депутат Ярослав Железняк, получив ответ от НАЭК "Укрэнерго" относительно новых мощностей, сообщил, что в прошлом году в стране построили 13% от запланированного — 133 МВт. Однако в ответе Укрэнерго по новым энергетическим объектам также говорилось о том, что в указанные объемы и количество установок не входит информация о распределенной газовой генерации, которая подключена непосредственно к установкам и внутренним сетям потребителей и обеспечивает питание электроустановок и не выдает мощность в ОЭС Украины. Это означает, что, вероятно, введено в эксплуатацию было больше указанных 133 МВт, но сколько, не сообщалось.

На газу работают некоторые блоки ТЭЦ и ТЭС, а также объекты распределительной генерации, поэтому ресурс крайне важен для стабильности в энергосистеме, говорят специалисты Фото: прес-служба Нафтогаза

Между тем, эксперты говорят, что активными темпами в прошлом году вводились в эксплуатацию не объекты распределительной генерации, а станции ВИЭ, обычно СЭС. Однако солнечные станции чаще всего строил бизнес для обеспечения собственных потребностей в электрической энергии. По данным Владислава Соколовского, председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины, которые он озвучил в интервью проекту "Энергореформа", примерно 800 МВт "солнца" приросло в 2024 году. То есть, гораздо больше, чем известно официально введенных объектов распределенной газовой генерации. Однако, к сожалению, влияние этих мощностей на энергосистему является ограниченным. "Такие мощности важны, когда есть солнце и когда период не пикового потребления. Поэтому для частичного закрытия потребностей бизнеса, который это строит, СЭС очень важны. А для всех потребителей, для крупных городов солнечные станции проблему дефицита в энергосистеме не решают", — отметил Андриан Прокип.