Через чергову російську атаку по газовій інфраструктурі пошкоджено виробничі потужності одного з підприємств, а без газопостачання залишилося 9 населених пунктів. Чи вистачить газу в українських сховищах до кінця опалювального сезону та чи очікувати українцям на перебої у поставках газу та проблеми з опаленням, з’ясовував Фокус.

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Станом на 11 лютого енергетика України продовжує залишатися під прицілом ворога. Росія здійснила комбінований удар 19-ма ракетами різних типів по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново вживає заходів екстрених обмежень електроенергії. Про це у Facebook повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Якими можуть бути наслідки таких атак для всієї України, Фокус запитав у експертів.

Нічна атака по газодобувній інфраструктурі на Полтавщині: що відомо

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

РФ завдала ракетного удару саме по інфраструктурі в Миргородському районі. Внаслідок обстрілу без газопостачання залишилося 9 населених пунктів

Тим часом у Полтавській обласній військовій адміністрації поінформували, що армія РФ завдала ракетного удару саме по інфраструктурі в Миргородському районі. Внаслідок обстрілу без газопостачання залишилося 9 населених пунктів.

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У Нафтогазі повідомили, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено виробничі потужності підприємства. Фахівці намагаються стабілізувати ситуацію з газопостачанням у Полтавській області.

Зазначимо, що це не перший удар по газовій інфраструктурі Полтавщини. В січні 2025 року росіяни вже били по газових свердловинах регіону, також вони били по газовій інфраструктурі на Харківщині.

Атака по газодобувній інфраструктурі на Полтавщині — що відомо Фото: ukranews.com

Потрібно більше: як і чому Україна збільшила імпорт газу з ЄС

Напади ЗС РФ на вітчизняні об'єкти видобутку газу збільшують ризики, що видобутий ресурс не зможе вчасно потрапити до підземних сховищ. Це означатиме різке зменшення запасів природного газу. Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року енергетичний експерт Сергій Макогон вказував на доволі скромні запаси, закачані до ПСГ, а саме, що газу там менше 8 млрд кубометрів.

Нещодавно Сергій Макогон повідомив, що 7 лютого запаси газу перетнули психологічний рівень в 10% та складають 2,95 млрд кубометрів. "Це історичний мінімум запасів не тільки на цю дату, але і за всі попередні зими. Наприклад, в кінці минулого опалювального сезону 30 березня 2024 в ПСГ було більше газу, ніж там є зараз, коли попереду ще 2 холодні місяці", — написав експерт.

7 лютого запаси газу перетнули психологічний рівень в 10% та складають 2,95 млрд кубометрів

Зараз Україні доводиться повернутись до імпорту, і, за даними Reuters, вже імпортували 16,3 млн куб. м блакитного палива з країн Європейського союзу.

Україні доводиться повернутись до імпорту газу Фото: УНІАН

Чи вистачить газу Україні до кінця опалювального сезону

Зазначимо, що обстріли газових свердловин активізувались після припинення газового транзиту з Росії через Україну на початку 2025 року.

У коментарях Фокусу українські експерти наголосили на тому, що через російські атаки падіння видобутку газу і труднощі з вилученням палива з підземних сховищ змусили Україну збільшити імпорт. Адже весь вітчизняний видобуток зосереджений на Полтавщині та Харківщині, по яких і б'є зараз Росія. Ворог також завдає ударів по газових сховищах на Львівщині, тож і добувати газ на сході, і піднімати його зі сховищ на заході стає дедалі важче.

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Як роз'яснив Фокусу експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, в зимовий період попит газу покривається власним видобутком, а також вилученням палива з підземних сховищ. Тож за умови відсутності ворожих ударів по інфраструктурі ситуація із газом взимку збалансована.

"Добовий видобуток в нас має складати 50-55 млн кубометрів. А в холодні періоди — біля 100 млн кубометрів. Тобто половина у нас покривається видобутком, а половина підйомом з газових сховищ. Якщо виходити з того, що видобуток є незмінним, то в принципі, до кінця березня запасів газу мало би вистачити. Так, вони низькі, але їх би вистачило. Проте фактор російських ударів по інфраструктурі порушує цей баланс. Тож, за рахунок власного видобутку ми можемо не покрити потреби в цей період. Тому Нафтогаз минулого тижня різко вдався до імпорту", — пояснив експерт у розмові з Фокусом.

За словами Прокопа, з огляду на те, що ситуація із кожною наступною атакою може змінитися, реальні втрати добового видобутку назвати поки неможливо.

Авіаудари скоротили видобуток ключового виробника Нафтогазу на третину, тож Україні доведеться імпортувати близько 1 млрд кубометрів газу

"Ворог наносить ударів і руйнує інфраструктуру. Тому складно робити прогнози. Пригадаємо минулий рік: починаючи з 31 березня, росіяни атакували підземні газосховища. Так, підземні газосховища не зруйнувати, але є наземна інфраструктура, є різного роду компресори, які можна пошкодити і на якийсь час вивести з ладу", — пояснив Андріан Прокіп.

За інформацією Bloomberg, авіаудари скоротили видобуток ключового виробника Нафтогазу на третину, тож Україні доведеться імпортувати близько 1 млрд кубометрів газу.

Хоча це менше 1% від річного попиту Європи, це відбувається на ф'ючерсних біржових торгах, які наближаються до найвищого рівня за останні два роки на тлі занепокоєння з приводу поставок.

2024 року Україна отримала 724 млн кубометрів газу з-за кордону, що є найнижчим рівнем з моменту початку ведення обліку. Близько третини було пізніше реекспортовано до західних сусідів, які використовували національні сховища

Повідомляється, що у 2024 році Україна отримала 724 млн кубометрів газу з-за кордону, що є найнижчим рівнем з моменту початку ведення обліку. Близько третини було пізніше реекспортовано до західних сусідів, які використовували національні сховища.

Нафтогаз, який покриває близько 80% загального обсягу видобутку в країні, минулого року збільшив видобуток газу на 5% до 13,9 млрд кубометрів.

На початку лютого до України почали надходити додаткові обсяги газу, оскільки Словаччина відновила постачання через прикордонний пункт Будінце вперше від жовтня.

Тим часом у європейських трейдерів через російські атаки по газовій інфраструктурі дуже сильно впав інтерес до українських сховищ, додає Андріан Прокіп.

Ситуація з опаленням в будинках українців — що відомо Фото: pexels.com

Як дефіцит газу вплине на ситуацію з опаленням в будинках українців

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко погоджується із тим, що ситуація із газом в Україні є дуже складною, а отже і прогнози щодо постачанням палива у домівки ускладнюються.

"В нас величезні проблеми із обсягами газу. Ми вже пройшли історичний мінімум залишків, які взагалі колись були. На сьогодні в нас газу менше, ніж було минулого року в аналогічний період. Щодо купівлі, то в ЄС також є дефіцит блакитного палива, а його вартість зростає. Ринкова ціна газу становить 550-570 долл за тисячу кубометрів. Ми ж купуємо його за 670 долл. А сьогоднішні ф'ючерси, які були опубліковані в Bloomberg, на літо 2025 року, свідчать, що газ буде коштувати 800 долл за тисячу кубометрів. Чи є в нас такі кошти? Чи маємо ми можливість купляти газ по такій ціні? Тож проблема з газом величезна, і вона, якщо і буде вирішена, то із величезними збитками", — сказав Олег Попенко.

Можливі тимчасові відключення як постачання самого газу до приватного сектору, так і зменшення температури централізованого опалення багатоквартирних будинків

Проте навіть із урахуванням імпорту, на думку експерта, можливі тимчасові відключення як постачання самого газу до приватного сектору, так і зменшення температури централізованого опалення багатоквартирних будинків.

"Нам не вистачає газу. Вже сьогодні "Укренерго" зменшує потужність у пікові періоди навантаження (в "Укренерго" попередили про обмеження потужності для промисловості та бізнесу — ред.), коли особливо продуктивно працюють ТЕС і ТЕЦ. Тож, так, поступово будуть зменшувати подачу газу для всіх. І будуть запроваджувати не просто превентивні відключення, а вводити графіки аварійних відключень по регіонам України. Мені вже сьогодні пишуть споживачі, що в їхніх приватних будинках, які працюють на газу, тиск газу став набагато меншим. Тож, думаю, що нас очікує не тільки відключення електроенергії і газу. На нас чекає пониження температури в багатоквартирних будинках. Слід очікувати запроваджень обмежень подачі газу. І такий прогноз і на два найближчі місяці", — додав експерт.

Тож, за словами експерта з ЖКГ, українцям слід підготуватися до можливих відключень та обмежень, принаймні до кінця березня. Проте все ж є шанс, що такі обмеження для споживачів не будуть тривалими — якщо Україні вдасться в терміновому порядку закупити потрібні обсяги імпортного газу та посилити системи протиповітряного захисту об'єктів газової інфраструктури.