Из-за очередной российской атаки по газовой инфраструктуре повреждены производственные мощности одного из предприятий, а без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов. Хватит ли газа в украинских хранилищах до конца отопительного сезона и ожидать ли украинцам перебоев в поставках газа и проблем с отоплением, выяснял Фокус.

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По состоянию на 11 февраля энергетика Украины продолжает оставаться под прицелом врага. Россия осуществила комбинированный удар 19-ю ракетами различных типов по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно принимает меры экстренных ограничений электроэнергии. Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Какими могут быть последствия таких атак для всей Украины, Фокус спросил у экспертов.

Ночная атака по газодобывающей инфраструктуре на Полтавщине: что известно

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

РФ нанесла ракетный удар именно по инфраструктуре в Миргородском районе. В результате обстрела без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов

Между тем в Полтавской областной военной администрации проинформировали, что армия РФ нанесла ракетный удар именно по инфраструктуре в Миргородском районе. В результате обстрела без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов.

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В Нафтогазе сообщили, что в результате ракетной атаки повреждены производственные мощности предприятия. Специалисты пытаются стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.

Отметим, что это не первый удар по газовой инфраструктуре Полтавщины. В январе 2025 года россияне уже били по газовым скважинам региона, также они били по газовой инфраструктуре на Харьковщине.

Атака по газодобывающей инфраструктуре на Полтавщине — что известно Фото: ukranews.com

Нужно больше: как и почему Украина увеличила импорт газа из ЕС

Нападения ВС РФ на отечественные объекты добычи газа увеличивают риски, что добытый ресурс не сможет вовремя попасть в подземные хранилища. Это будет означать резкое уменьшение запасов природного газа. Напомним, в конце октября 2024 года энергетический эксперт Сергей Макогон указывал на довольно скромные запасы, закачанные в ПХГ, а именно, что газа там менее 8 млрд кубометров.

Недавно Сергей Макогон сообщил, что 7 февраля запасы газа пересекли психологический уровень в 10% и составляют 2,95 млрд кубометров. "Это исторический минимум запасов не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Например, в конце прошлого отопительного сезона 30 марта 2024 в ПХГ было больше газа, чем там есть сейчас, когда впереди еще 2 холодных месяца", — написал эксперт.

7 февраля запасы газа пересекли психологический уровень в 10% и составляют 2,95 млрд кубометров

Сейчас Украине приходится вернуться к импорту, и, по данным Reuters, уже импортировали 16,3 млн куб. м голубого топлива из стран Европейского союза.

Украине приходится вернуться к импорту газа Фото: УНИАН

Хватит ли газа Украине до конца отопительного сезона

Отметим, что обстрелы газовых скважин активизировались после прекращения газового транзита из России через Украину в начале 2025 года.

В комментариях Фокусу украинские эксперты отметили, что из-за российских атак падение добычи газа и трудности с изъятием топлива из подземных хранилищ заставили Украину увеличить импорт. Ведь вся отечественная добыча сосредоточена на Полтавщине и Харьковщине, по которым и бьет сейчас Россия. Враг также наносит удары по газовым хранилищам на Львовщине, поэтому и добывать газ на востоке, и поднимать его из хранилищ на западе становится все труднее.

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Как разъяснил Фокусу эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, в зимний период спрос газа покрывается собственной добычей, а также изъятием топлива из подземных хранилищ. Поэтому при условии отсутствия вражеских ударов по инфраструктуре ситуация с газом зимой сбалансирована.

"Суточная добыча у нас должна составлять 50-55 млн кубометров. А в холодные периоды — около 100 млн кубометров. То есть половина у нас покрывается добычей, а половина подъемом из газовых хранилищ. Если исходить из того, что добыча неизменна, то в принципе, до конца марта запасов газа должно было бы хватить. Да, они низкие, но их бы хватило. Однако фактор российских ударов по инфраструктуре нарушает этот баланс. Поэтому, за счет собственной добычи мы можем не покрыть потребности в этот период. Поэтому Нафтогаз на прошлой неделе резко прибегнул к импорту", — пояснил эксперт в разговоре с Фокусом.

По словам Прокопа, учитывая то, что ситуация с каждой последующей атакой может измениться, реальные потери суточной добычи назвать пока невозможно.

Авиаудары сократили добычу ключевого производителя Нафтогаза на треть, поэтому Украине придется импортировать около 1 млрд кубометров газа

"Враг наносит удары и разрушает инфраструктуру. Поэтому сложно делать прогнозы. Вспомним прошлый год: начиная с 31 марта, россияне атаковали подземные газохранилища. Да, подземные газохранилища не разрушить, но есть наземная инфраструктура, есть разного рода компрессоры, которые можно повредить и на какое-то время вывести из строя", — пояснил Андриан Прокип.

По информации Bloomberg, авиаудары сократили добычу ключевого производителя Нафтогаза на треть, поэтому Украине придется импортировать около 1 млрд кубометров газа.

Хотя это менее 1% от годового спроса Европы, это происходит на фьючерсных биржевых торгах, которые приближаются к самому высокому уровню за последние два года на фоне беспокойства по поводу поставок.

В 2024 году Украина получила 724 млн кубометров газа из-за рубежа, что является самым низким уровнем с момента начала ведения учета. Около трети было позже реэкспортировано к западным соседям, которые использовали национальные хранилища

Сообщается, что в 2024 году Украина получила 724 млн кубометров газа из-за рубежа, что является самым низким уровнем с момента начала ведения учета. Около трети было позже реэкспортировано к западным соседям, которые использовали национальные хранилища.

Нафтогаз, который покрывает около 80% общего объема добычи в стране, в прошлом году увеличил добычу газа на 5% до 13,9 млрд кубометров.

В начале февраля в Украину начали поступать дополнительные объемы газа, поскольку Словакия возобновила поставки через пограничный пункт Будинце впервые с октября.

Между тем у европейских трейдеров из-за российских атак по газовой инфраструктуре очень сильно упал интерес к украинским хранилищам, добавляет Андриан Прокип.

Ситуация с отоплением в домах украинцев — что известно Фото: pexels.com

Как дефицит газа повлияет на ситуацию с отоплением в домах украинцев

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко соглашается с тем, что ситуация с газом в Украине является очень сложной, а следовательно и прогнозы по поставкам топлива в дома усложняются.

"У нас огромные проблемы с объемами газа. Мы уже прошли исторический минимум остатков, которые вообще когда-то были. На сегодня у нас газа меньше, чем было в прошлом году в аналогичный период. Что касается покупки, то в ЕС также есть дефицит голубого топлива, а его стоимость растет. Рыночная цена газа составляет 550-570 долл за тысячу кубометров. Мы же покупаем его за 670 долл. А сегодняшние фьючерсы, которые были опубликованы в Bloomberg, на лето 2025 года, свидетельствуют, что газ будет стоить 800 долл за тысячу кубометров. Есть ли у нас такие средства? Имеем ли мы возможность покупать газ по такой цене? Поэтому проблема с газом огромная, и она, если и будет решена, то с огромными убытками", — сказал Олег Попенко.

Возможны временные отключения как поставки самого газа в частный сектор, так и уменьшение температуры централизованного отопления многоквартирных домов

Однако даже с учетом импорта, по мнению эксперта, возможны временные отключения как поставки самого газа в частный сектор, так и уменьшение температуры централизованного отопления многоквартирных домов.

"Нам не хватает газа. Уже сегодня "Укрэнерго" уменьшает мощность в пиковые периоды нагрузки (в "Укрэнерго" предупредили об ограничении мощности для промышленности и бизнеса — ред.), когда особенно продуктивно работают ТЭС и ТЭЦ. Поэтому, да, постепенно будут уменьшать подачу газа для всех. И будут вводить не просто превентивные отключения, а вводить графики аварийных отключений по регионам Украины. Мне уже сегодня пишут потребители, что в их частных домах, которые работают на газу, давление газа стало намного меньше. Поэтому, думаю, что нас ожидает не только отключение электроэнергии и газа. Нас ждет понижение температуры в многоквартирных домах. Следует ожидать введения ограничений подачи газа. И такой прогноз на два ближайших месяца", — добавил эксперт.

Поэтому, по словам эксперта по ЖКХ, украинцам следует подготовиться к возможным отключениям и ограничениям, по крайней мере до конца марта. Однако все же есть шанс, что такие ограничения для потребителей не будут длительными — если Украине удастся в срочном порядке закупить нужные объемы импортного газа и усилить системы противовоздушной защиты объектов газовой инфраструктуры.