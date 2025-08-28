Коммуналка для украинцев подорожает уже с осени: за что придется платить больше

С 1 сентября в Украине вступают в силу новые тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение повысить стоимость распределения электроэнергии для облэнерго, однако для населения тариф на свет остается неизменным.

Цены на газ, отопление и электроэнергию для населения не изменятся, по меньшей мере, до конца апреля 2026 года. Такое решение принято в условиях действующего в Украине военного положения. Фокус собрал все, что известно о тарифах на коммунальные услуги в Украине на данный момент.

Тарифы на свет в Украине — что изменится осенью 2025

В Украине с 1 сентября вступают в силу новые тарифы на распределение электроэнергии для операторов систем распределения (ОСР, облэнерго). Решение об их повышении было принято 26 августа на заседании НКРЭКУ. При этом для бытовых потребителей стоимость электроэнергии останется неизменной — 4,32 грн за кВт*ч, поскольку тариф зафиксирован постановлением правительства и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года.

В комиссии объясняют, что пересмотр тарифов необходим для снижения долговой нагрузки между участниками рынка и формирования аварийных запасов оборудования на случай вражеских атак.

Повышение коснется в первую очередь предприятий. Для потребителей первого класса тариф вырастет примерно на 14%, для второго класса — около 23%. Речь идет о компаниях, которые получают электричество с напряжением выше или ниже 27,5 кВ соответственно.

Наибольший рост цен ожидается в Кировоградской, Ровненской и Хмельницкой областях. Наименее заметным повышение будет для ОСР в Черниговской, Львовской и Черкасской областях.

Кроме того, НКРЭКУ уже приняла план пересмотра тарифов на распределение для облэнерго в прифронтовых регионах. С 1 октября изменения могут коснуться компаний в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

Цены на газ в Украине осенью 2025

В Украине сохраняется стабильность в вопросе газовых тарифов: для подавляющего большинства домохозяйств, подключенных к услугам "Нафтогаза", стоимость голубого топлива останется неизменной. Как сообщили в компании, с 1 сентября 2025 года и как минимум до 30 апреля 2026 года цена за кубометр газа составит прежние 7,96 грн.

Пересмотр тарифа возможен лишь в случае изменений в действующем законодательстве. Сегодня в стране действует мораторий на повышение стоимости газа и теплоснабжения, и обсуждения его отмены пока не ведутся, отмечает издание OBOZ.UA.

Тем временем эксперты задаются вопросом: хватит ли запасов топлива на предстоящий отопительный сезон. По состоянию на июль в подземных хранилищах накоплено около 9 миллиардов кубометров газа, что соответствует лишь 29,2% их общей емкости. Это один из самых низких показателей за последние годы. Для сравнения, в конце лета 2021-го уровень закачки достигал 60%.

Тарифы на водоснабжение осенью 2025 года

В Украине тарифы на воду продолжают оставаться разными в зависимости от региона, поскольку поставщики сами устанавливают стоимость услуг. В одних населенных пунктах цены не менялись с начала полномасштабной войны, а в других потребителям уже представили новые тарифы.

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), рекомендует удерживать цену на уровне, действовавшем 24 февраля 2022 года. Однако окончательное решение остается за местными властями, которые имеют право пересматривать тарифы без согласования с регулятором.

Сегодня средняя стоимость кубометра воды в Украине составляет около 41 гривни. При этом в некоторых городах тариф значительно выше. Так, жителям Виноградова на Закарпатье приходится платить 62,16 гривни за кубометр, а в Иршаве — 65,27 гривни. Один из самых высоких тарифов зафиксирован в поселке Старая Выживка на Волыни, где кубометр воды обходится потребителям в 81,66 гривни.

Для населения в столице стоимость воды с мая 2024 года остается неизменной — 16,16 гривень за водоснабжение и 14,22 гривни за водоотвод. Суммарно получается 30,38 гривень за кубометр воды.

