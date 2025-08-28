Комуналка для українців подорожчає вже з осені: за що доведеться платити більше

З 1 вересня в Україні набувають чинності нові тарифи у сфері енергетики та комунальних послуг. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення підвищити вартість розподілу електроенергії для обленерго, однак для населення тариф на світло залишається незмінним.

Related video

Ціни на газ, опалення та електроенергію для населення не зміняться щонайменше до кінця квітня 2026 року. Таке рішення ухвалено в умовах чинного в Україні воєнного стану. Фокус зібрав усе, що відомо про тарифи на комунальні послуги в Україні наразі.

Тарифи на світло в Україні — що зміниться восени 2025 року

В Україні з 1 вересня набувають чинності нові тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу (ОСР, обленерго). Рішення про їх підвищення було ухвалено 26 серпня на засіданні НКРЕКП. Водночас для побутових споживачів вартість електроенергії залишиться незмінною — 4,32 грн за кВт*год, оскільки тариф зафіксовано постановою уряду, яка діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

У комісії пояснюють, що перегляд тарифів необхідний для зниження боргового навантаження між учасниками ринку і формування аварійних запасів обладнання на випадок ворожих атак.

Підвищення торкнеться насамперед підприємств. Для споживачів першого класу тариф зросте приблизно на 14%, для другого класу — орієнтовно 23%. Йдеться про компанії, які отримують електрику з напругою вище або нижче 27,5 кВ відповідно.

Найбільше зростання цін очікується в Кіровоградській, Рівненській та Хмельницькій областях. Найменш помітним підвищення буде для ОСР у Чернігівській, Львівській та Черкаській областях.

Крім того, НКРЕКП уже ухвалила план перегляду тарифів на розподіл для обленерго в прифронтових регіонах. З 1 жовтня зміни можуть торкнутися компаній у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Ціни на газ в Україні восени 2025 року

В Україні зберігається стабільність у питанні газових тарифів: для переважної більшості домогосподарств, підключених до послуг "Нафтогазу", вартість блакитного палива залишиться незмінною. Як повідомили в компанії, з 1 вересня 2025 року і щонайменше до 30 квітня 2026 року ціна за кубометр газу становитиме колишні 7,96 грн.

Перегляд тарифу можливий лише в разі змін у чинному законодавстві. Сьогодні в країні діє мораторій на підвищення вартості газу і теплопостачання, і обговорення його скасування поки що не ведуться, зазначає видання OBOZ.UA.

Тим часом експерти задаються питанням: чи вистачить запасів палива на майбутній опалювальний сезон. Станом на липень у підземних сховищах накопичено майже 9 мільярдів кубометрів газу, що відповідає лише 29,2% їхньої загальної ємності. Це один із найнижчих показників за останні роки. Для порівняння, наприкінці літа 2021-го рівень закачування сягав 60%.

Тарифи на водопостачання восени 2025 року

В Україні тарифи на воду продовжують залишатися різними залежно від регіону, оскільки постачальники самі встановлюють вартість послуг. В одних населених пунктах ціни не змінювалися з початку повномасштабної війни, а в інших споживачам уже представили нові тарифи.

Національна комісія, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП), рекомендує утримувати ціну на рівні, що діяв 24 лютого 2022 року. Однак остаточне рішення залишається за місцевою владою, яка має право переглядати тарифи без погодження з регулятором.

Сьогодні середня вартість кубометра води в Україні становить приблизно 41 гривню. Водночас в деяких містах тариф значно вищий. Так, жителям Виноградова на Закарпатті доводиться платити 62,16 гривні за кубометр, а в Іршаві — 65,27 гривні. Один із найвищих тарифів зафіксовано в селищі Стара Вижівка на Волині, де кубометр води обходиться споживачам у 81,66 гривні.

Для населення в столиці вартість води з травня 2024 року залишається незмінною — 16,16 гривень за водопостачання і 14,22 гривні за водовідведення. Сумарно виходить 30,38 гривень за кубометр води.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.