Електроенергія може подорожчати: кому готуватися до зміни ціни вже з вересня

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує перегляд тарифів на електроенергію для операторів систем розподілу (ОСР).

Зміни можуть набути чинності вже з 1 вересня 2025 року. Про це повідомили в консалтинговій компанії ExPro.

Причиною коригування цін у комісії називають необхідність погашення боргів перед НЕК "Укренерго" і формування додаткового фінансового резерву для підготовки до нового опалювального сезону. За словами директора ГС "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка, крок дасть змогу скоротити взаємні заборгованості між ОСР, "Укренерго" і виробниками електроенергії, а також створити стратегічні аварійні запаси для захисту енергосистеми від можливих атак.

Згідно з розрахунками, зростання тарифів для промисловості та бізнесу буде відчутним: для споживачів першого класу напруги воно становитиме близько 14%, для другого класу — приблизно 23%.

Найбільших змін зазнають компанії "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". Водночас у Чернігівській, Львівській та Черкаській областях зростання буде мінімальним.

Експерти підкреслюють, що перегляд тарифів — обов'язковий щорічний процес. Відтермінування лише призведе до ще більш різкого подорожчання в майбутньому і негативно позначиться на економіці. Уже сьогодні на ринку зберігаються значні заборгованості, через які між учасниками тривають судові спори, а НКРЕКП змушена штрафувати обленерго за несвоєчасні розрахунки.

Що стосується населення, то ціни для побутових споживачів залишаться без змін. Зараз українці платять 4,32 грн за кВт-год, і ця ставка збережеться щонайменше до кінця жовтня завдяки продовженню дії механізму ПСО (спеціальних обов'язків держави). Однак експерти попереджають: після 31 жовтня тариф для домогосподарств може зрости, оскільки нинішній рівень не покриває реальних витрат енергопостачальників.

