Электроэнергия может подорожать: кому готовиться к изменению цены уже с сентября

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) готовит пересмотр тарифов на электроэнергию для операторов систем распределения (ОСР).

Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в консалтинговой компании ExPro.

Причиной корректировки цен в комиссии называют необходимость погашения долгов перед НЭК "Укрэнерго" и формирование дополнительного финансового резерва для подготовки к новому отопительному сезону. По словам директора ОС "Умные электросети Украины" Александра Баранюка, шаг позволит сократить взаимные задолженности между ОСР, "Укрэнерго" и производителями электроэнергии, а также создать стратегические аварийные запасы для защиты энергосистемы от возможных атак.

Согласно расчетам, рост тарифов для промышленности и бизнеса будет ощутимым: для потребителей первого класса напряжения он составит около 14%, для второго класса — приблизительно 23%.

Наибольшие изменения затронут компании "Ровнооблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". В то же время в Черниговской, Львовской и Черкасской областях рост будет минимальным.

Эксперты подчеркивают, что пересмотр тарифов — обязательный ежегодный процесс. Отсрочка лишь приведет к еще более резкому подорожанию в будущем и негативно скажется на экономике. Уже сегодня на рынке сохраняются значительные задолженности, из-за которых между участниками продолжаются судебные споры, а НКРЭКУ вынуждена штрафовать облэнерго за несвоевременные расчеты.

Что касается населения, то цены для бытовых потребителей останутся без изменений. Сейчас украинцы платят 4,32 грн за кВт-час, и эта ставка сохранится минимум до конца октября благодаря продлению действия механизма ПСО (специальных обязанностей государства). Однако эксперты предупреждают: после 31 октября тариф для домохозяйств может вырасти, так как нынешний уровень не покрывает реальных расходов энергопоставщиков.

