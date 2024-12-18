Некоторым украинцам в январе повысят тарифы на воду на 55%: кого это коснется

Тариф на водоснабжение не пересматривался в больших городах несколько, но со старыми ценами водоканалы не могут обеспечивать свои функции.

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С 2025 года в ряде украинских городов запланировано повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. В частности, в Калуше Ивано-Франковской области стоимость воды увеличится на 55%. Об этом говорится в матриале издания "Информатор".

Руководитель управления ЖКХ Тарас Фицак сообщил на заседании исполкома, что вопрос о новых тарифах пока проходит этап общественного обсуждения.

"Калушская энергетическая компания" получила два обращения от жителей с просьбой не повышать тарифы, однако коммунальное предприятие отклонило эти предложения. Представители компании заявляют, что увеличение стоимости является обоснованным.

"Суть обращений заключалась в следующем: чтобы не принимались тарифы. Людям предоставили ответ, что тарифы экономически обоснованы, а законодательство обязывает подавать эти тарифы на рассмотрение исполкома", — сообщил он.

По итогам проверки документов, структуры тарифов и причин их увеличения, тарифная комиссия городского совета не обнаружила нарушений. На заседании исполкома присутствовали представители общественности, которые подвергли критике повышение тарифов, работу "Калушской энергетической компании" и действия местных властей. По мнению активистов, руководство коммунального предприятия действует неэффективно, а городской совет решает финансовые проблемы компании за счет горожан.

Как известно, тариф на водоснабжение не пересматривался в больших городах несколько лет на фоне войны. По данным Ассоциации "Укрводоканалекология", из-за этого растут убытки, которые уже достигают нескольких миллиардов долларов. Со старыми тарифами водоканалы не могут обеспечивать свои функции.

Также растут долги перед энергопоставщиками, есть трудности в проведении плановых работ из-за отсутствия финансирования. При этом маленькие города в стране имеют право по своему усмотрению устанавливать тарифы, без решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, 7 ноября СМИ выясняли, могут ли вырасти тарифы на газ и свет в Украине этой зимой. Отмечалось, что мораторий на увеличение тарифов не отменен, однако рост цен на коммунальные услуги возможен согласно Меморандуму с МВФ.

Также 30 октября Фокус опросил экспертов относительно того, будут ли меняться тарифы после мая 2025 года. Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко отмечал, что в обновленном Меморандуме с МВФ прописаны условия повышения тарифов во время войны.