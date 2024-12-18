Деяким українцям у січні підвищать тарифи на воду на 55%: кого це торкнеться

Тариф на водопостачання не переглядався у великих містах кілька разів, але зі старими цінами водоканали не можуть забезпечувати свої функції.

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З 2025 року в низці українських міст заплановано підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зокрема, у Калуші Івано-Франківської області вартість води збільшиться на 55%. Про це йдеться в матриалі видання "Інформатор".

Керівник управління ЖКГ Тарас Фіцак повідомив на засіданні виконкому, що питання про нові тарифи поки проходить етап громадського обговорення.

"Калуська енергетична компанія" отримала два звернення від мешканців із проханням не підвищувати тарифи, однак комунальне підприємство відхилило ці пропозиції. Представники компанії заявляють, що збільшення вартості є обґрунтованим.

"Суть звернень полягала в такому: щоб не приймалися тарифи. Людям надали відповідь, що тарифи економічно обґрунтовані, а законодавство зобов'язує подавати ці тарифи на розгляд виконкому", — повідомив він.

За підсумками перевірки документів, структури тарифів і причин їх збільшення, тарифна комісія міської ради не виявила порушень. На засіданні виконкому були присутні представники громадськості, які піддали критиці підвищення тарифів, роботу "Калуської енергетичної компанії" та дії місцевої влади. На думку активістів, керівництво комунального підприємства діє неефективно, а міська рада розв'язує фінансові проблеми компанії за рахунок містян.

Як відомо, тариф на водопостачання не переглядався у великих містах кілька років на тлі війни. За даними Асоціації "Укрводоканалкологія", через це зростають збитки, які вже сягають кількох мільярдів доларів. Зі старими тарифами водоканали не можуть забезпечувати свої функції.

Також зростають борги перед енергопостачальниками, є труднощі в проведенні планових робіт через відсутність фінансування. Водночас маленькі міста в країні мають право на власний розсуд встановлювати тарифи, без рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ з'ясовували, чи можуть зрости тарифи на газ і світло в Україні цієї зими. Зазначалося, що мораторій на збільшення тарифів не скасовано, однак зростання цін на комунальні послуги можливе згідно з Меморандумом із МВФ.

Також 30 жовтня Фокус опитав експертів щодо того, чи будуть змінюватися тарифи після травня 2025 року. Експерт із ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко зазначав, що в оновленому Меморандумі з МВФ прописані умови підвищення тарифів під час війни.