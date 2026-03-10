Больницы, школы, детсады — без воды: почему критическое водоснабжение Киева уязвимо перед блэкаутами
Вчерашняя чрезвычайная ситуация с водоснабжением нескольких районов Киева показала, что эта сфера полностью зависит от подачи электроэнергии. Для эксперта коммунальной отрасли Олега Попенко это странно и недопустимо одновременно, ведь еще три года назад власти обещали обеспечить автономность подачи воды.
Аварийное отключение электроэнергии снова обнажило фундаментальную проблему инфраструктуры столицы. После обесточивания объектов Киевводоканала в нескольких районах Киева — Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Подольском — сразу упало давление в водопроводных сетях.
На первый взгляд — обычная техническая авария. Но на самом деле эта ситуация демонстрирует значительно более глубокую проблему — критическую зависимость системы водоснабжения столицы от электроэнергии.
И это происходит "на пятом году полномасштабной войны".
Украина уже пережила массированные ракетные атаки по энергетике, масштабные блэкауты и аварийные отключения. После зимы 2022-2023 годов чиновники разных уровней Киева уверяли, что критическая инфраструктура города будет подготовлена к работе в условиях энергетических кризисов: установлены генераторы, созданы резервные системы питания, обеспечена автономность ключевых объектов.
Впрочем, нынешняя ситуация показывает совсем другую картину.
Потому что падение давления воды — это не только дискомфорт для жителей многоэтажек. В реальности это означает значительно более серьезные последствия. Без стабильного водоснабжения остаются школы, больницы, детские сады, социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры, которые ежедневно обслуживают тысячи людей.
Для больниц вода — это не бытовое удобство, а базовое условие работы медицинских отделений. Для школ и детских садов — элементарные санитарные условия пребывания детей.
Когда же эти учреждения оказываются без воды из-за аварии в электросети, это уже вопрос не комфорта, а безопасности функционирования города.Важно
И именно здесь возникает главный вопрос.
Если одно аварийное отключение электроэнергии приводит к тому, что значительная часть столицы испытывает проблемы с водоснабжением, это означает лишь одно — система резервирования критической инфраструктуры или отсутствует, или работает лишь на бумаге.
Иначе говоря, в городе с трехмиллионным населением вода в кране все еще напрямую зависит от того, есть ли ток в сети.
Это не просто техническая проблема. Это вопрос управления городской инфраструктурой и реальной подготовки к кризисным ситуациям.
За годы войны на подготовку к возможным блэкаутам тратились значительные бюджетные ресурсы, принимались программы устойчивости, закупалось оборудование. Но каждая подобная ситуация показывает: между официальными отчетами и реальной готовностью системы лежит огромная дистанция.
Киевляне имеют право знать простые вещи. Сколько насосных станций Киевводоканала могут работать автономно? Сколько объектов оборудованы резервными источниками питания? И почему на пятом году войны обычная авария в электросети до сих пор может поставить под угрозу водоснабжение больниц, школ и детских садов столицы?
Потому что критическая инфраструктура — это не о презентациях и отчетах. Это о том, будет ли вода в городе тогда, когда исчезает свет.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно