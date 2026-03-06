Удары по канализационным коллекторам: эксперты предупреждают о новой тактике обстрелов ВС РФ

После того, как России не удалось заморозить украинцев зимой, которая в этом году выдалась очень холодной, весной они намерены переключиться на системы водоснабжения, чтобы оставить людей без воды и канализации.

О том, что такой вариант является одним из наиболее вероятных, уже больше месяца предупреждают мониторинговые каналы, военные, а также отраслевые эксперты, пишет "Телеграф".

В частности, еще 11 февраля Telegram-канал єРадар предупреждал о том, что российская армия готовит масштабный удар по Украине, и одной из целей может быть Бортническая станция аэрации, единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области.

Экс-командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец также придерживается мнения, что ВС РФ могут атаковать систему водоснабжения весной и летом, целясь по объектам в крупных городах.

В качестве приоритетных он назвал Киев, Одессу, Харьков и Днепр. После ударов по этим мегаполисам, по мнению Якубца, под угрозой окажутся и другие областные центры страны.

Якубец отмечает, что такой террор вполне вписывается в логику врага, поскольку проблемы с водой в больших городах могут серьезно усложнить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и жизнедеятельность общин.

Подтверждением его слов стала атака 22 февраля, когда ВС РФ атаковали не только объекты теплогенерации и энергетики. Также под ударами оказалась объекты водоснабжения в ряде регионов.

По мнению аналитиков, Россия может и не уничтожать дамбы или перекрывать реки, вместо этого сосредоточившись на критически важных элементах системы подачи воды.

Военный эксперт Олег Жданов в беседе с Фокусом подтверждал, что наибольшую опасность представляют атаки на канализационную систему и очистные сооружения.

"Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет. Это прямое нарушение эпидемиологической обстановки. Бактерии, инфекции — все это вылезет наружу. Возможны даже вспышки самых страшных болезней, включая чуму, потому что она как раз и выходит из нечистот", — объяснял он.

2 марта президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ в ближайшее время будут бить по инфраструктуре водопонижения.

В свою очередь народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк уверен, что россияне могут расценивать объекты водоснабжения как военную цель:

"По информации нашей разведки россияне рассматривают объекты водоснабжения и отвода, как одни из целей во время их массированных атак на нашу инфраструктуру. И они рассматривают как раз города-миллионники для того, чтобы сделать жизнь у них и в течение лета, осенью невыносимой".

Россия будет пытаться лишить крупные города возможности подавать воду и осуществлять водоотведение. Это еще сложнее, чем водоснабжение, уверен парламентарий.

Напомним, после атаки ВС РФ на объекты промышленной, гражданской и энергетической инфраструктуры в ночь на 23 февраля в Одессе начались перебои с водой.