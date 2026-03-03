РФ меняет тактику обстрелов Киева: нардеп назвал новые цели ударов

Украина пережила одну из самых тяжелых военных зим, пройдя через испытания холодом и отсутствием света, но весна ставит перед ней новые вызовы.

Не сумев побороть украинцев темнотой и холодом, россияне могут попытаться переориентировать свой фокус на системы водоснабжения и водоотведения больших городов, считает народный депутат Украины Сергей Нагорняк, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики. Об этом он рассказал в эфире канала "Киев 24".

"Их (ВС РФ — прим. ред) интересует водоснабжение в городах –миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Черкассы, Житомир или Чернигов. Но города- миллионники они будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение. Это еще сложнее, чем водоснабжение", — констатирует гость эфира.

Задание Украины — защищаться и максимально пытаться сбивать "Шахеды" на подлете к городам-миллионникам.

"Мы как страна, которая уже пятый год в условиях полномасштабного вторжения, должны найти все возможности и не допустить того, чтобы эти "Шахеды" спокойно летали над Киевом, Харьковом, и украинскими большими городами", — уверен он.

На вопрос ведущей, готовятся ли власти к возможным проблемам в с водой в Украине, Нагорняк ответил, что возглавляемый им комитет еще никто ни о чем не информировал:

"Может, и были какие-то распоряжения от ГУР и Кабмина, но я не уверен, что началось какое-то движение. Мы понимаем, что сейчас и Минэнерго, и правительство пытаются сделать все, что восстановить электро- и теплоснабжение в больших украинских городах, в том числе в Одессе, где враг не прекращает атаки. Поэтому я сомневаюсь, что уже водоканалы получили какие-то распоряжение".

Вместе с тем депутат отметил, что к потенциальным угрозам стоит быть готовыми всегда и иметь дома запас питьевой и технической воды на случай новых атак по объектам инфраструктуры.

Ранее военный эксперт Олег Жданов подтверждает, что наибольшую опасность представляют атаки на канализационную систему и очистные сооружения.

Напомним, после атаки ВС РФ на объекты промышленной, гражданской и энергетической инфраструктуры в ночь на 23 февраля в Одессе начались перебои с водой.