РФ змінює тактику обстрілів Києва: нардеп назвав нові цілі ударів

Україна пережила одну з найважчих воєнних зим, пройшовши через випробування холодом і відсутністю світла, але весна ставить перед нею нові виклики.

Не зумівши побороти українців темрявою і холодом, росіяни можуть спробувати переорієнтувати свій фокус на системи водопостачання та водовідведення великих міст, вважає народний депутат України Сергій Нагорняк, який також є головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики. Про це він розповів в ефірі каналу "Київ 24".

"Їх (ЗС РФ — прим. ред) цікавить водопостачання в містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Черкаси, Житомир чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони намагатимуться позбавити можливості подавати воду і здійснювати водовідведення. Це ще складніше, ніж водопостачання", — констатує гість ефіру.

Завдання України — захищатися і максимально намагатися збивати "Шахеди" на підльоті до міст-мільйонників.

"Ми як країна, яка вже п'ятий рік в умовах повномасштабного вторгнення, повинні знайти всі можливості і не допустити того, щоб ці "Шахеди" спокійно літали над Києвом, Харковом, і українськими великими містами", — упевнений він.

На запитання ведучої, чи готується влада до можливих проблем із водою в Україні, Нагорняк відповів, що очолюваний ним комітет ще ніхто ні про що не інформував:

"Може, і були якісь розпорядження від ГУР і Кабміну, але я не впевнений, що почався якийсь рух. Ми розуміємо, що зараз і Міненерго, і уряд намагаються зробити все, що відновити електро- і теплопостачання у великих українських містах, зокрема в Одесі, де ворог не припиняє атаки. Тому я сумніваюся, що вже водоканали отримали якісь розпорядження".

Водночас депутат зазначив, що до потенційних загроз варто бути готовими завжди і мати вдома запас питної та технічної води на випадок нових атак по об'єктах інфраструктури.

Раніше військовий експерт Олег Жданов підтверджує, що найбільшу небезпеку становлять атаки на каналізаційну систему та очисні споруди.

Нагадаємо, після атаки ЗС РФ на об'єкти промислової, цивільної та енергетичної інфраструктури в ніч на 23 лютого в Одесі почалися перебої з водою.