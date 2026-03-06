Удари по каналізаційних колекторах: експерти попереджають про нову тактику обстрілів ЗС РФ

Після того, як Росії не вдалося заморозити українців взимку, яка цьогоріч видалася дуже холодною, навесні вони мають намір переключитися на системи водопостачання, щоб залишити людей без води і каналізації.

Про те, що такий варіант є одним із найімовірніших, уже понад місяць попереджають моніторингові канали, військові, а також галузеві експерти, пише "Телеграф".

Зокрема, ще 11 лютого Telegram-канал єРадар попереджав про те, що російська армія готує масштабний удар по Україні, і однією з цілей може бути Бортницька станція аерації, єдині очисні споруди стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ Київської області.

Екскомандувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець також дотримується думки, що ЗС РФ можуть атакувати систему водопостачання навесні і влітку, цілячись по об'єктах у великих містах.

Як пріоритетні він назвав Київ, Одесу, Харків і Дніпро. Після ударів по цих мегаполісах, на думку Якубця, під загрозою опиняться й інші обласні центри країни.

Якубець зазначає, що такий терор цілком вписується в логіку ворога, оскільки проблеми з водою у великих містах можуть серйозно ускладнити санітарно-епідеміологічну ситуацію та життєдіяльність громад.

Підтвердженням його слів стала атака 22 лютого, коли ЗС РФ атакували не тільки об'єкти теплогенерації та енергетики. Також під ударами опинилася об'єкти водопостачання в низці регіонів.

На думку аналітиків, Росія може і не знищувати дамби чи перекривати річки, натомість зосередившись на критично важливих елементах системи подачі води.

Військовий експерт Олег Жданов у бесіді з "Фокусом " підтверджував, що найбільшу небезпеку становлять атаки на каналізаційну систему й очисні споруди.

"Якщо очисні споруди перестануть приймати стічні побутові води — все, місто за кілька днів просто потоне. Це пряме порушення епідеміологічної обстановки. Бактерії, інфекції — все це вилізе назовні. Можливі навіть спалахи найстрашніших хвороб, включно з чумою, тому що вона якраз і виходить із нечистот", — пояснював він.

2 березня президент Володимир Зеленський попередив, що РФ найближчим часом битимуть по інфраструктурі водозниження.

Зі свого боку народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк упевнений, що росіяни можуть розцінювати об'єкти водопостачання як військову ціль:

"За інформацією нашої розвідки росіяни розглядають об'єкти водопостачання і відведення, як одні з цілей під час їхніх масованих атак на нашу інфраструктуру. І вони розглядають якраз міста-мільйонники для того, щоб зробити життя у них і протягом літа, і восени нестерпним".

Росія намагатиметься позбавити великі міста можливості подавати воду і здійснювати водовідведення. Це ще складніше, ніж водопостачання, упевнений парламентарій.

Нагадаємо, після атаки ЗС РФ на об'єкти промислової, цивільної та енергетичної інфраструктури в ніч на 23 лютого в Одесі почалися перебої з водою.