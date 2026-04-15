Конец эпохи: "сталинки" и "хрущевки" в Украине надо сносить, — нардеп (обновлено)

Одной важной проблемой для почти всех крупных городов Украины является старый жилой фонд. Ведь в стране есть тысячи советских домов, которые находятся в аварийном состоянии.

И теперь в Раде снова заговорили об идее масштабной реновации. Такое заявление сделала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

Она рассказала, что еще до полномасштабной войны Украина подошла к урегулированию этого вопроса на уровне законодательства. По ее словам, соответствующий закон уже принят в первом чтении, но требует доработки. Его главная идея — комплексный подход: учет энергоэффективности, технического состояния домов и экономической целесообразности. Но самым сложным вопросом остается механизм отселения.

"Основной вопрос — кто будет принимать решение, что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая", — заявила Шуляк.

Ведь для сноса старого дома требуется согласие значительной части жителей. Но как это часто бывает даже, когда большинство поддерживает этот шаг, всегда остаются те люди, кто категорически против.

Что работы со старым и аварийным жильем в Украине?

Зато реконструкция таких зданий тоже имеет свои сложности. В частности, предусматривает временное отселение жителей, что требует значительных ресурсов и организации.

"Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете, потому что аварийных хрущевок много", — отмечает она.

Однако сегодня мэрии городов откладывают в долгий ящик такие проекты, ведь в стране идет война. Но, по мнению политика, крупные города должны нарабатывать программы обновления заранее.

"Городам надо готовиться к таким программам реновации… когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации", — заявила Шуляк.

Реновация устаревшего жилья: в Украине продолжается законодательное урегулирование

В то же время, как сообщили "Фокусу" в пресс-службе Верховной Рады, информация о возможном сносе объектов устаревшего жилищного фонда — в частности, "хрущовок" — не соответствует действительности. Ведь Рада не принимала никакого решения о массовом сносе такого жилья, а вопрос реновации устаревшего жилого фонда требует отдельного законодательного урегулирования, которое еще не завершено и продолжается до сих пор.

Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк в очередной раз подчеркнула, что никаких планов по сносу домов устаревшего жилого фонда — в частности, и хрущевок, — в парламенте пока не прорабатывают.

"Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, и базовый законопроект по ней уже принят. Но вопрос реновации устаревшего жилищного фонда, в частности хрущевок, хотя и связан с жилищной политикой напрямую, однако требует отдельно прописанной законодательной базы", — пояснила Шуляк.

По ее словам, эта проблема в Украине является масштабной. По данным, собранным до полномасштабной войны, в Украине насчитывается более 30 тыс. объектов устаревшего жилого фонда, из которых более 10 тыс. — это хрущевки. В некоторых городах доля такого жилья достигает 50%.

