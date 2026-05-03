У Раді хочуть зносити будинки українців: нардепка розповіла, на що чекати власникам "хрущовок"

У Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вважають, що в Україні існує проблема застарілого житлового фонду, яку потрібно вирішувати.

За оцінками, зараз в країні близько 30 тис. "хрущовок", багато з яких почали будувати в 1957 році. І нардепи вважають, що їх потрібно знести, щоб побудувати нові будинки. Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу").

"Усі "хрущовки", усі ці застарілі квартали, підкреслюю, можуть бути знесені. Але тут акцент на "можуть", адже ці ж квартали можуть і потрапити під реновацію", – повідомила нардепка.

Олена Шуляк заявила, що примусового відселення мешканців не буде. За її словами, "зараз обговорюється питання, яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення або реновацію будинку".

"Однак, це не буде 100%-ва планка. Адже ми розуміємо, що завжди будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть", – пояснила Шуляк.

Разом з тим, зазначила вона, при виселенні українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

Якщо йтиметься про нові квадратні метри – "то де вони будуть".

Якщо про гроші – то яка сума.

"Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні", – пояснила нардепка.

Втім, зазначила Шуляк, для того, щоб знесення будинків стало можливим, нардепи мають проголосувати, а президент підписати відповідний законопроєкт №6458. Однак він поки що пройшов лише 1-е читання і зараз його "досить активно готують на 2-е".

Олена Шуляк вже піднімала тему аварійного житла в Україні, але тоді вона казала, що найскладнішим питанням лишається механізм відселення мешканців аварійних будинків.

Нагадаємо, раніше експерт у сфері комунального господарства Олег Попенко говорив, що старі будинки планують не зносити, а модернізувати — дозволити добудову 1–2 додаткових поверхів. У ВРУ вважають, що це один із варіантів оновлення житла без повної перебудови районів.