Задолженность за коммунальные услуги: украинцам объяснили, при каких условиях могут конфисковать жилье

В Украине единственное жилье нельзя продать из-за задолженности по коммунальным услугам, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году этот порог составляет 432 350 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Там пояснили, что продажа недвижимости является крайней мерой принудительного взыскания. Сначала исполнитель должен проверить средства на банковских счетах должника, обратить взыскание на часть официальной зарплаты или пенсии в рамках закона, а также на другое имущество, в частности автомобиль или бытовую технику.

Только в случае недостаточности этих активов может быть рассмотрен вопрос об обращении взыскания на недвижимость. В то же время даже при небольшой задолженности на квартиру может быть наложен арест. В таком случае владелец может и дальше проживать в жилье, но не сможет продать, подарить или совершить другие регистрационные действия до полного погашения долга.

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Если у должника есть другое имущество, например земельный участок, дача или автомобиль, его могут продать через электронные торги даже при относительно небольшой сумме задолженности. Из вырученных средств сначала погашают задолженность, расходы на исполнительное производство и исполнительный сбор в размере 10%, а остаток возвращают владельцу.

В Министерстве юстиции также напомнили, что во время военного положения действуют временные ограничения на принудительное исполнение решений. В частности, не производится взыскание на единственное жилье при небольших долгах, действует мораторий на отчуждение отдельных категорий ипотечного жилья, а также запрещено принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции разъяснили, какое имущество не подлежит конфискации из-за долгов.

Кроме того, "Фокус" писал о том, в каких случаях задолженность за коммунальные услуги может быть взыскана через суд, и что изменилось для владельцев разрушенного жилья.