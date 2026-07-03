В Минюсте разъяснили, при каких условиях граждане могут лишиться единственного жилья из-за долгов в этом году и какое имущество не подлежит конфискации.

Верховная Рада приняла новые правила исполнительного производства по взысканию долгов. В Министерстве юстиции пояснили, что изменится для должников и владельцев жилья в 2026 году.

В настоящее время в Украине принудительное взыскание имущества должников регулируется законом, однако даже в ходе исполнительного производства гражданам гарантируется защита основных прав и имущества, необходимого для жизни. Об этом напомнили в Минюсте и добавили, что в этом году обращение взыскания на единственное жилье возможно только при значительной сумме долга. После последних изменений порог повысили с 20 до 50 минимальных зарплат. Таким образом, сумма составляет более 432 тыс. грн.

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В каких случаях могут изъять единственное жилье за долги

Как правило, судебная исполнительная служба сначала взыскивает средства с банковских счетов, из заработной платы, за счет автомобилей или другого имущества. Продажа квартиры или дома применяется лишь в качестве крайней меры.

В Минюсте подчеркнули, что даже в случае задолженности за коммунальные услуги человек не может быть лишен предметов первой необходимости.

"Взыскание не может лишить человека возможности удовлетворять основные жизненные потребности — этот принцип сохраняется даже в условиях войны и цифровизации исполнительного производства", — отмечают в ведомстве.

Закон определяет перечень имущества, которое не может быть изъято даже при наличии задолженности Фото: Открытые источники

Какое имущество не подлежит изъятию

В соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве" под защитой остаются:

одежда, обувь, постельные принадлежности и средства гигиены;

лекарства и необходимые медицинские средства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода;

топливо для отопления и приготовления пищи;

инструменты или оборудование для профессиональной деятельности, если это единственный источник дохода;

отдельное сельскохозяйственное имущество;

государственные награды и памятные знаки отличия.

Какие правила взыскания задолженностей действуют в период военного положения

На период военного положения для должников действуют дополнительные гарантии. В частности, временно ограничено взыскание с пенсий и стипендий, за исключением отдельных категорий дел — например, алиментов или компенсаций за ущерб здоровью.

Кроме того, должникам разрешается пользоваться средствами с арестованных счетов в пределах двух минимальных заработных плат ежемесячно после обращения к исполнителю.

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Отдельные льготы предусмотрены для жителей территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных регионов. В таких случаях аресты за задолженность по коммунальным услугам могут быть отменены, а информация о должнике — удалена из Единого реестра должников.

Что меняет новый закон

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла Закон № 4833-IX, который предусматривает цифровизацию исполнительного производства и усиление социальной защиты. Среди основных нововведений — автоматический обмен информацией между банками и исполнителями, упрощенное снятие арестов после полного погашения долга, более быстрое исключение должников из реестров, а также расширение электронного взаимодействия между государственными системами.

Кроме того, закон усиливает защиту военнослужащих.

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"На период действия военного положения и в течение одного года после его окончания запрещается обращение взыскания на единственное жилье военнослужащих", — говорится в документе.

В Минюсте отмечают, что большинство ограничений и льгот для должников носят временный характер и будут действовать только на время военного положения.

Напомним, ранее "Фокус" предупреждал , что украинцы могут не платить за коммунальные услуги, а также объяснял, в каких случаях возможно судебное взыскание долгов и что изменилось для владельцев разрушенного жилья.