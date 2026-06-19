У пенсионера конфисковали квартиру из-за долга за коммуналку ₴870 тысяч: сможет ли он ее вернуть

76-летний киевский пенсионер Иван Берестецкий оказался в больнице после выселения из квартиры, как установили СМИ. Квартиру конфисковали за задолженность по коммунальным услугам в размере 870 тыс. грн и продали через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Полученных средств хватит на покрытие долга, но мужчине некуда вернуться после больницы, и он может оказаться на улице.

Иван Берестецкий 46 лет прожил в квартире на проспекте Романа Шухевича в Киеве, сообщило издание "Обозреватель". Из-за крупного непогашенного долга квартиру выставили на торги и продали со второй попытки. Покупатель, владелец риэлторской компании, заплатил за однокомнатную квартиру на Левобережье Киева 1 млн грн, а затем выставил ее на продажу уже за 1,8 млн грн. Вырученной на аукционе суммы достаточно для погашения долга, при этом пенсионеру остается около 120 тыс. грн: этих средств недостаточно для длительной аренды жилья.

Пенсионера выселили из квартиры, выбив дверь и вынеся его личные вещи, рассказали журналисты. Позже, как указано в материале, он "пропал", но должен был находиться в квартире, которую ему якобы предоставил покупатель. Впрочем, мужчина оказался в больнице №8 Киева, поскольку ему стало плохо и медики провели госпитализацию. СМИ пообщались с соседями, покупателем, представителями жилищно-строительного кооператива "Харчовик-4" и попытались выяснить подробности истории. Кроме того, в статье опубликовали фото Ивана Берестецкого и показали, в каком состоянии находились вещи, которые неизвестные вынесли из квартиры.

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История с квартирой — визит полиции в дом Ивана Берестецкого Фото: Обозреватель

История с квартирой — вещи Ивана Берестецкого Фото: Обозреватель

Журналисты написали, что Иван Берестецкий не платил за коммунальные услуги с 2004 года, знал о долге и существует вероятность, что на него начисляли все потери воды в доме, поскольку он единственный не установил счетчик. Кроме того, была возможность провести реструктуризацию или оспорить начисления в суде, но пенсионер вместо этого "писал обращения в Верховную Раду, Зеленскому", рассказал один из неназванных собеседников. Председатель ЖСК Николай Семенюк пояснил, что обращался в социальные службы в мае 2026 года, но мужчина говорил, что не нуждается в помощи. В итоге 16 июня 2026 года неизвестные выбили дверь в квартиру, вынесли вещи, а пенсионер оказался в больнице, надеясь на возвращение домой, подытожило СМИ.

История с квартирой — квартира Ивана Берестецкого на OLX Фото: Обозреватель

История с квартирой — помогут ли Берестецкому

Новые подробности истории Ивана Берестецкого обнародовало СМИ ТСН. Журналисты пообщались с представителями властей, полицией и юристом, чтобы выяснить, сможет ли пенсионер вернуть квартиру: часть собеседников осталась анонимной.

Представители Государственной исполнительной службы пояснили, что пенсионер может погасить долг за счет средств, вырученных от продажи квартиры, но в итоге получит еще меньше 120 тыс. грн, поскольку с этой суммы будет удержан исполнительный сбор. Неназванный сотрудник Министерства юстиции уточнил, что сомневается в начислениях за воду, и поэтому следовало бы провести аудит коммунальных услуг. Еще один анонимный собеседник из государственных структур добавил, что торги могут отменить, если выяснится, что "покупка состоялась с нарушениями". К тому же не было решения о принудительном выселении, поэтому есть подозрение на "криминал".

Представители Днепровского районного управления полиции Киева сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью, максимальное наказание — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет). Заместитель председателя КГГА Марина Хонда рассказала ТСН, что пенсионера в больнице навестили представители социальных служб и пытаются подобрать ему вариант проживания в приюте.

"Когда этого мужчину уже будут выписывать из больницы, мы предложим ему несколько вариантов. Они есть, но он взрослый человек, поэтому будет принимать решение сам", — привели СМИ слова Хонды.

Чиновница также отметила, что есть шанс вернуть квартиру, если продажа проходила с нарушениями. Об этом же сообщил журналистам адвокат Сергей Старенький, который уточнил, что нарушения могли иметь место на разных этапах торгов: неверная оценка квартиры, недостаточное количество участников. По словам адвоката, такое дело может рассматриваться в суде около года и решиться не в пользу пенсионера, если с торгами все было в порядке.

Отметим, что в феврале Фокус писал о задолженностях за коммунальные услуги и возможности их списания в условиях военного положения. Как пояснил адвокат Сергей Литвиненко, недавно было отменено "замораживание" сроков исковой давности для таких ситуаций.

Напоминаем, что в мае СМИ сообщили о предложении банков относительно новых правил работы с должниками: среди идей, представленных народным депутатам, — принудительное выселение.