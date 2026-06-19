У пенсіонера конфіскували квартиру через ₴870 тисяч боргу за комуналку: чи зможе він її повернути

Київський 76-річний пенсіонер Іван Берестецький опинився в лікарні після виселення з квартири, встановили медіа. Квартиру конфіскували за борг за комунальні послуги у розмірі 870 тис. грн та продали через Систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Отриманих коштів вистачить на покриття боргу, але чоловіку нікуди повернутись після лікарні й він може опинитись на вулиці.

Іван Берестецький 46 років мешкав у квартирі на проспекті Романа Шухевича у Києві, розповіло медіа "Обозреватель". Через великий невиплачений борг помешкання виклали на торги й продали з другої спроби. Покупець, власник компанії з нерухомості, сплатив за однокімнатну квартиру на Лівобережжі Києва 1 млн грн, і після цього виставив її на продаж вже за 1,8 млн грн. Вирученої на аукціоні суми достатньо для сплати боргу, тим часом пенсіонеру залишається близько 120 тис. грн: цих коштів замало для тривалого винаймання житла.

Пенсіонера виселили з квартири, вибивши двері та винісши його особисті речі, розповіли журналісти. Згодом, як вказано у матеріалі, він "пропав", але мав перебувати у квартирі, яку йому начебто надав покупець. Втім, чоловік відшукався у лікарні №8 Києва, оскільки йому стало недобре і медики провели госпіталізацію. Медіа поспілкувалось з сусідами, покупцем, представниками житлово-будівельного кооперативу "Харчовик-4" та спробували з'ясувати деталі історії. Крім того, у статті опублікували фото Івана Берестецького та показали, у якому стані були речі, які невідомі винесли з квартири.

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Історія з квартирою — візит поліції до будинку Івана Берестецького Фото: Обозреватель

Історія з квартирою — речі Івана Берестецького Фото: Обозреватель

Журналісти написали, що Івана Берестецький не платив комунальні платежі з 2004 року, знав про борг і є ймовірність, що йому нараховували усі втрати води будинку, оскільки він єдиний не встановив лічильник. Крім того, була можливість провести реструктуризацію чи опротестувати нарахування в суді, але пенсіонері натомість "писав звернення до Верховної Ради, Зеленського", розповів один з невказаних співрозмовників. Голова ЖБК Микола Семенюк пояснив, що звертався до соціальних служб у травні 2026 року, але чоловік говорив, що не потребує допомоги. В підсумку 16 червня 2026 року невідомі вибили двері у квартиру, винесли речі, а пенсіонер опинився в лікарні, сподіваючись на повернення додому, підсумувало медіа.

Історія з квартирою — квартира Івана Берестецького на OLX Фото: Обозреватель

Історія з квартирою — чи допоможуть Берестецькому

Нові деталі історії Івана Берестецького оприлюднило медіа ТСН. Журналісти поспілкувались з представниками влади, поліцією та юристом, щоб з'ясувати, чи зможе пенсіонер повернути квартиру: частина співрозмовників — анонімні.

Представники Державної виконавчої служби пояснили, що пенсіонер може виплатити борг грошима з продажу квартири, але отримає ще менше 120 тис. грн решти, оскільки ще знімається виконавчий збір. Невказаний працівник Міністерства юстиції уточнив, що сумнівається у нарахуваннях за воду, і тому варто було б провести аудит комунальних послуг. Ще один анонімний співрозмовник у державних структурах додав, що торги можуть скасувати, якщо з'ясують, що "купівля відбулась з порушеннями". До всього, не було рішення про примусове виселення, тому є підозра на "кримінал".

Речники Дніпровського районного управління поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою, максимальне покарання — тюрма на термін 3-6 років). Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла ТСН, що пенсіонера у лікарні відвідали представники соціальних служб й намагаються підшукати йому варіант проживання у притулку.

"Коли цього чоловіка будуть вже виписувати з лікарні, то будемо пропонувати йому варіанти. Вони є, але він доросла людина, тому буде приймати рішення сам", — навели медіа слова Хонди.

Чиновниця також зауважила, що квартиру є шанс повернути, якщо продаж відбувався з порушеннями. Про це ж сказав журналістам адвоката Сергій Старенький, який уточнив, що порушення могли бути на різних етапах торгів: невірна оцінка квартири, замала кількість учасників. Зі слів адвоката, така справа може розглядатись в суді близько року і вирішитись не на користь пенсіонера, якщо з торгами все було гаразд.

Зазначимо, у лютому Фокус писав про борги за комунальні послуги та можливість їхнього списання під час воєнного стану. Як пояснив адвокат Сергій Литвиненко, віднедавна скасували "замороження" термінів позовної давності для таких ситуацій.

Нагадуємо, у травні медіа розповіли про пропозицію банків щодо нових правил роботи з боржниками: серед ідей, які надали нардепам, — примусове виселення.