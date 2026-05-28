Банковские ассоциации Украины предлагают упростить взыскание долгов и частично отменить мораторий на конфискацию ипотечного жилья. Для этого они хотят разрешить быстрее взыскивать долги через нотариусов и изменить правила начисления процентов по просроченным кредитам.

Банковские ассоциации обратились в Верховную Раду и Нацбанк с предложениями реформировать правила работы с должниками, а в парламенте создали рабочую группу для проработки инициатив. Об этом говорится в материале издания LIGA.net.

Среди главных предложений — разрешить начисление процентов по просроченным кредитам во время войны, вернуть возможность взыскивать небольшие долги через исполнительные надписи нотариусов и ввести судебные приказы для быстрого взыскания задолженности. Также кредиторы предлагают разрешить третейским судам рассматривать споры по потребительским кредитам.

Отдельно банковские объединения хотят отменить фактический мораторий на конфискацию залогового жилья в безопасных регионах. Сейчас во время военного положения банки не могут забирать ипотечное жилье и выселять людей даже в случае длительных неплатежей.

Отчуждение жилья и довоенные кредиты: что заявили банкиры

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявил, что нынешняя система якобы поощряет заемщиков не платить кредиты вовремя.

"Сегодня в Украине невыгодно платить кредит вовремя. Заемщик может годами не платить — и в конце погасить долг без всяких процентов и санкций", — сказал он.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что больше всего споров вызывает именно вопрос отчуждения ипотечного жилья. По его словам, особенно чувствительной является тема довоенных кредитов физических лиц и случаев, когда квартира является единственным жильем.

В банках утверждают, что сложные процедуры возврата долгов заставляют финучреждения закладывать риски в высокие кредитные ставки для всех клиентов.

В Ощадбанке заявили, что часть заемщиков пользуется мораториями и игнорирует свои обязательства даже при наличии возможности платить.

Адвокаты предупреждают о рисках для заемщиков

В то же время инициативы уже критикуют юристы. Адвокат Игорь Быков считает, что изменения могут создать "монополию кредиторов" и ослабить защиту заемщиков. По его словам, банки стремятся получить инструменты для быстрого изъятия имущества и взыскания долгов в обход полноценного судебного контроля.

По его мнению, банки не желают идти на окончательную реструктуризацию так называемых "мертвых" кредитов прошлых кризисов.

"Кредиторы пытаются получить от государства инструменты, которые позволят им атаковать должников, которые фактически выживают во время войны", — отмечает он.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов в Украине за первый квартал 2026 года снизилась до 12,9%. В то же время критики изменений отмечают, что это произошло преимущественно из-за очистки банками своих кредитных портфелей, а не из-за улучшения платежной дисциплины заемщиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинцы могут потерять единственное жилье и все деньги из-за долгов. В Минюсте объяснили, что изъятие недвижимости возможно только в случае долга более 432 тысяч гривен.

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко заявил, что такая практика существовала и раньше, но теперь порог для взыскания жилья повысили. Также он пояснил, что арест счетов уже давно работает в крупных банках, а во время военного положения люди могут разблокировать доступ к около 15 тысяч гривен в месяц.