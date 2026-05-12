Могут ли у украинцев забрать единственное жилье и все деньги за долги: в Минюсте дали объяснение

В СМИ циркулируют новости о том, что украинцы могут потерять единственное жилье и все деньги за долги. Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции Украины, объяснил, что на самом деле грозит гражданам, которые задолжали средства.

На телеканале "Рада" напомнили, что Верховная Рада приняла новые правила исполнительного производства по взысканию задолженности. Сумма, из-за которой могут забрать недвижимость, должна превысить 50 минимальных зарплат, то есть 432 000 грн. В Минюсте объяснили, что изымать объект будут только в крайних случаях.

В Минюсте объяснили, могут ли оставить украинцев "без копейки"

Андрей Гайченко рассказал, что практика взыскания долгов через изъятие имущества существовала и раньше: "Единственная недвижимость могла быть выставлена на торги и реализована для погашения долгов. А просто вопрос в том, что раньше надо было 200 000, а теперь надо 450 000. Таким образом, Верховная Рада, по нашей инициативе, даже улучшила положение должников".

По словам Гайченко на сегодня в исполнительной службе Украины находится около 3 млн исполнительных производств. И из них где-то процентов 95 не дотягивают до суммы, когда могут лишить недвижимого имущества. И только процентов пять этой до этой суммы дотягивают. И сейчас следствием принятия закона является то, что многие объекты недвижимости снимаются на сегодня с торгов.

Также ведущая напомнила о новом законе, который касается цифровизации реестров украинцев, который якобы оставит украинцев "без копейки", автоматически блокируя все счета.

Андрей Гайченко напомнил, что исполнительная служба всегда арестовывает все счета. И на сегодняшний день где-то около 90% банковского рынка, а это топ-10 банков, в том числе и все государственные банки, уже подключены к системе исполнительного производства и уже в автоматическом режиме арестовывают средства: "Таким образом, мы просто сделаем так, что мелкие банки, услугами которых пользовались профессиональные должники с миллионными, там многомиллионными долгами, так же будут обязаны подключиться к системе".

По его словам, теперь все будет для всех одинаково. Ведь крупнейшие банки работают по таким правилам уже достаточно долго.

И да, Гайченко подтвердил, что исполнительная служба может арестовать "все до копейки", но есть нюанс.

"Да, исполнительная служба может это сделать, но до конца военного времени, по заявлению любого лица можно разблокировать счет для того, чтобы средствами можно было пользоваться в пределах около 15 000 грн в месяц. Таким образом, пока у нас война, речь не идет о том, чтобы людей оставить без средств к существованию", — пояснил он.

