Чи можуть в українців забрати єдине житло та всі гроші за борги: в Мін'юсті дали пояснення

У ЗМІ циркулюють новини про те, що українці можуть втратити єдине житло та всі гроші за борги. Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України, пояснив, що насправді загрожує громадянам, які заборгували кошти.

На телеканалі "Рада" нагадали, що Верховна Рада ухвалила нові правила виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості. Сума, через яку можуть забрати нерухомість, має перевищити 50 мінімальних зарплат, тобто 432 000 грн. У Мінюсті пояснили, що вилучатимуть об'єкт лише в крайніх випадках.

Андрій Гайченко розповів, що практика стягнення боргів через вилучення майна існувала і раніш: "Єдина нерухомість могла бути виставлена на торги і реалізована для погашення боргів. А просто питання в тому, що раніше треба було 200 000, а тепер треба 450 000. Таким чином, Верховна Рада, за нашою ініціативою, навіть, покращила становище боржників".

За словами Гайченка на сьогодні у виконавчій службі України перебуває близько 3 млн виконавчих проваджень. І з них десь відсотків 95 не дотягують до суми, коли можуть позбавити нерухомого майна. І лише відсотків п'ять цієї до цієї суми дотягують. І зараз наслідком ухвалення закону є те, що багато об'єктів нерухомості знімаються на сьогодні з торгів.

Також ведуча нагадала про новий закон, який стосується цифровізації реєстрів українців, який нібито залишить українців "без копійки", автоматично блокуючи всі рахунки.

Андрій Гайченко нагадав, що виконавча служба завжди арештовує всі рахунки. І на сьогоднішній день десь близько 90% банківського ринку, а це топ-10 банків, в тому числі і всі державні банки, вже підключені до системи виконавчого провадження і вже в автоматичному режимі арештовують кошти: "Таким чином, ми просто зробимо так, що дрібні банки, які послугами яких користувалися професійні боржники з мільйонними, там багатомільйонними боргами, так само будуть зобов'язані підключитися до системи".

За його словами, тепер все буде для всіх однаково. Адже найбільші банки працюють за такими правилами вже досить довго.

І так, Гайченко підтвердив, що виконавча служба може арештувати "все до копійки", але є нюанс.

"Так, виконавча служба може це зробити, але до кінця воєнного часу, за заявою будь-якої особи можна розблокувати рахунок для того, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 000 грн на місяць. Таким чином, поки у нас війна, мова не йде про те, щоб людей залишити без засобів для існування", - пояснив він.

