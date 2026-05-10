У Мін’юсті пояснили, за яких умов громадяни можуть втратити єдине житло через борги цьогоріч та яке майно не підлягає конфіскації.

Верховна Рада ухвалила нові правила виконавчого провадження щодо стягнення боргів. В Міністерстві юстиції пояснили, що зміниться для боржників та власників житла 2026 року.

Наразі в Україні примусове стягнення майна боржників регулюється законом, однак навіть під час виконавчого провадження громадянам гарантують захист базових прав та майна, необхідного для життя. Про це нагадали у Мін’юсті та додали, що цьогоріч звернення стягнення на єдине житло можливе лише за значної суми боргу. Після останніх змін поріг підвищили від 20 до 50 мінімальних зарплат. Тож сума становить понад 432 тис. грн.

У яких випадках можуть забрати єдине житло за борги

Зазвичай, виконавча служба спочатку стягує кошти з банківських рахунків, заробітної плати, автомобілів або іншого майна. Продаж квартири чи будинку застосовується лише як крайній захід.

У Мін’юсті підкреслили, що навіть у разі боргів людина не може бути позбавлена речей першої необхідності.

"Стягнення не може позбавити людину базових життєвих потреб — цей принцип зберігається навіть в умовах війни та цифровізації виконавчого провадження", — наголошують у відомстві.

Закон визначає перелік майна, яке не може бути вилучене навіть за наявності боргу

Яке майно не можуть вилучити

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", під захистом залишаються:

одяг, взуття, постіль та засоби гігієни;

ліки й необхідні медичні засоби;

мінімальний набір меблів і побутової техніки;

продукти харчування та вода;

паливо для опалення й приготування їжі;

інструменти або обладнання для професійної діяльності, якщо це єдине джерело доходу;

окреме сільськогосподарське майно;

державні нагороди та пам’ятні відзнаки.

Які правила щодо стягнення боргів діють під час воєнного стану

На період воєнного стану для боржників діють додаткові гарантії. Зокрема, тимчасово обмежено стягнення з пенсій та стипендій, окрім окремих категорій справ — наприклад, аліментів чи компенсацій за шкоду здоров’ю.

Також боржникам дозволяють користуватися коштами з арештованих рахунків у межах двох мінімальних зарплат щомісяця після звернення до виконавця.

Окремі пом’якшення передбачені для мешканців територій бойових дій та тимчасово окупованих регіонів. У таких випадках арешти за комунальні борги можуть бути скасовані, а інформацію про боржника — видалено з Єдиного реєстру боржників.

Що змінює новий закон

7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон №4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження та посилення соціального захисту. Серед основних нововведень є автоматичний обмін інформацією між банками та виконавцями, спрощене зняття арештів після повного погашення боргу, швидше виключення боржників із реєстрів, а також розширення електронної взаємодії між державними системами.

Окремо закон посилює захист військовослужбовців.



"На період дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення забороняється звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців", — зазначено в документі.

У Мін’юсті наголошують, що більшість обмежень та пільг для боржників мають тимчасовий характер і діятимуть лише на час воєнного стану.

