В Минюсте объяснили, при каких условиях граждане могут потерять единственное жилье из-за долгов в этом году и какое имущество не подлежит конфискации.

Верховная Рада приняла новые правила исполнительного производства по взысканию долгов. В Министерстве юстиции объяснили, что изменится для должников и владельцев жилья в 2026 году.

Сейчас в Украине принудительное взыскание имущества должников регулируется законом, однако даже во время исполнительного производства гражданам гарантируют защиту базовых прав и имущества, необходимого для жизни. Об этом напомнили в Минюсте и добавили, что в этом году обращение взыскания на единственное жилье возможно только при значительной сумме долга. После последних изменений порог повысили от 20 до 50 минимальных зарплат. Поэтому сумма составляет более 432 тыс. грн.

Відео дня

В каких случаях могут забрать единственное жилье за долги

Обычно, исполнительная служба сначала взимает средства с банковских счетов, заработной платы, автомобилей или другого имущества. Продажа квартиры или дома применяется лишь как крайняя мера.

В Минюсте подчеркнули, что даже в случае долгов человек не может быть лишен вещей первой необходимости.

"Взыскание не может лишить человека базовых жизненных потребностей — этот принцип сохраняется даже в условиях войны и цифровизации исполнительного производства", — отмечают в ведомстве.

Закон определяет перечень имущества, которое не может быть изъято даже при наличии долга Фото: Открытые источники

Какое имущество не могут изъять

В соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве", под защитой остаются:

одежда, обувь, постель и средства гигиены;

лекарства и необходимые медицинские средства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода;

топливо для отопления и приготовления пищи;

инструменты или оборудование для профессиональной деятельности, если это единственный источник дохода;

отдельное сельскохозяйственное имущество;

государственные награды и памятные знаки отличия.

Какие правила по взысканию долгов действуют во время военного положения

На период военного положения для должников действуют дополнительные гарантии. В частности, временно ограничено взыскание с пенсий и стипендий, кроме отдельных категорий дел — например, алиментов или компенсаций за вред здоровью.

Также должникам разрешают пользоваться средствами с арестованных счетов в пределах двух минимальных зарплат ежемесячно после обращения к исполнителю.

Отдельные смягчения предусмотрены для жителей территорий боевых действий и временно оккупированных регионов. В таких случаях аресты за коммунальные долги могут быть отменены, а информация о должнике — удалена из Единого реестра должников.

Что меняет новый закон

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла Закон №4833-IX, который предусматривает цифровизацию исполнительного производства и усиление социальной защиты. Среди основных нововведений является автоматический обмен информацией между банками и исполнителями, упрощенное снятие арестов после полного погашения долга, более быстрое исключение должников из реестров, а также расширение электронного взаимодействия между государственными системами.

Отдельно закон усиливает защиту военнослужащих.

Важно

Украинцы погрязли в микрокредитах: сколько и на что занимают — статистика

"На период действия военного положения и в течение одного года после его завершения запрещается обращение взыскания на единственное жилье военнослужащих", — указано в документе.

В Минюсте отмечают, что большинство ограничений и льгот для должников имеют временный характер и будут действовать только на время военного положения.

Напомним, ранее Фокус предупреждал, что украинцы могут не платить за коммуналку, а также объяснял, в каких случаях возможно судебное взыскание долгов и что изменилось для владельцев разрушенного жилья.