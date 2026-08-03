Долги за коммуналку растут: за полгода открыли более 108 тысяч новых производств

За первое полугодие 2026 года в Украине открыли 108 561 новое исполнительное производство по долгам за коммунальные услуги.

Как рассказали Фокусу в "Опендатаботе", 65% из них до сих пор остаются открытыми и неуплаченными.

На начало июля в Едином реестре должников насчитывается 829 768 долгов за коммуналку. Из них 62% производств завершены, однако это не означает, что долг погашен, ведь исполнители могут закрывать дела из-за невозможности взыскания или по другим причинам, а записи при этом остаются в реестре.

Больше новых производств в этом году открыли в Харьковской области — 22 171, или 20% от общего количества. Далее следуют Днепропетровская область с 19 636 производствами (18%) и Николаевская область — 12 841 (12%).

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Карта долгов по Украине Фото: Опэндатабот

Чаще украинцы накапливали долги за теплоснабжение — на них приходится 43% всех новых производств. Еще 18% касаются водоснабжения, 12% – жилищного обслуживания, 11% – газоснабжения, а 9% – энергоснабжения.

Долги за коммунальные Фото: Опэндатабот

Наибольшую часть новых должников составляют люди в возрасте 46–60 лет — 35% всех новых производств. Еще четверть приходится на пенсионеров, а 24% — на украинцев 36-45 лет. Женщины стали фигурантками более половины новых производств — 60 141.

Возраст должников Фото: Опэндатабот

В "Опендатаботе" также отметили, что отдельные долги остаются открытыми более девяти лет. Один из старейших касается задолженности за теплоснабжение женщины с Черниговщины, другой — долга за водоснабжение и водоотвод мужчины из Львовщины.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции объяснили, что единственное жилье украинцев не могут продать из-за долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году этот порог составляет 432350 гривен.

Ранее Фокус писал, что в Украине обсуждается возможное усиление правил взыскания долгов. Банковский сектор предлагает частично отменить военные ограничения, в частности, разрешить принудительное взыскание ипотечного жилья в регионах, где не ведутся боевые действия, а также упростить процедуры возврата задолженности.