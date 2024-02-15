Звезда сериала "Школа" снова в отношениях с российским рэпером Моргенштерном

После четырех месяцев паузы украинская актриса Лиза Василенко и российский рэпер Моргенштерн снова вместе. Пара подтвердила примирение и показала совместные фото в День влюбленных.

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25-летняя модель и актриса, известная ролью в сериале "Школа" Лиза Василенко после 4 месяцев после разрыва с 25-летним российским рэпером Моргенштерном (настоящее имя Алишер Валеев) снова возобновила отношения. Об этом стало известно из нового сообщения рэпера на его странице в инстаграм.

В частности, Моргенштер показал архивные фото с Лизой и заявил, что она превращает его жизнь в кино. В свою очередь Лиза Василенко полюбила публикацию любимого и оставила любовный комментарий под заметкой в виде сердечек.

Стоит отметить, что в октябре 2023 года рэпер Моргенштерн заявил, что разорвал отношения с украинской актрисой. Тогда он не уточнил причину их расставания, однако заявил, что Лиза была единственной его настоящей любовью. В свою очередь Василенко никак не комментировала отношения с Алишером.

Уже в январе 2024 года на странице Василенко появилась фотография на которой была рука рэпера. Уже тогда поклонники предположили, что пара снова вместе. Однако ни актриса, ни рэпер никак не комментировали слухи.

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Отметим, что о своих отношениях пара официально сообщила в мае 2023 года. Тогда Лиза и Алишер начали активно появляться в социальных сетях вместе, чем подтвердили, что они вместе. Оба до начала полномасштабной войны в Украине, жили и работали на территории РФ. Однако после скандальных заявлений рэпера, он покинул страну агрессора и переехал жить за границу.

Вероятнее всего, тогда уже пара была в отношениях, поскольку Лиза Василенко также уехала из России, хотя раньше и делала громкие и скандальные заявления относительно своей родины. В частности, Василенко в одном из интервью заявила, что уехала из Украины в Россию, и сказала, что "лучше сдохнет там, чем в Украине", таким образом унизив и обесценив свою родину. Уже через два месяца после начала полномасштабной войны в Украине актриса извинилась за циничные слова и заявила, что ей стыдно за сказанное.

Напомним, ранее рэпер был женат, однако его брак распался . Кроме этого, Фокус писал, Моргенштерн может выступить на оккупированном Донбассе ради возвращения в РФ.