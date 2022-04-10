Жена Моргенштерна призналась, почему их брак распался

Летом 2021 года пара сыграла свадьбу в стиле 90-х.

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Жена скандального рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала на своем You-Tube-канале о причинах развода с музыкантом.

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По словам девушки, это была интересная история, но всему приходит конец.

"Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора наконец-то заканчивать... Как бы это банально ни звучало, мы просто не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях", — отметила 22-летняя блогер.

По словам Дилары, именно после свадьбы отношения молодой пары дали трещину, ведь исчезли страсть, неожиданность и они двое погрязли в рутине быта.

"Мы не выдержали этот период притирки", — призналась Дилара.

[ + – ] Дилара Зинатуллина рассказала о причинах развода с Моргенштерном

В частности, Дилара вспомнила, как первая сделала предложение своему возлюбленному. Девушка показала кадры съемок клипа, на котором Моргенштерн в свою очередь просил ее руки и сердца.

"Разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь", — отреагировал на признание своей экс-возлюбленной 24-летний рэпер в Telegram-канале.

Напомним, рэпер Моргенштерн записал песню "Селяви", в которой намекнул на расставание со своей женой. Впоследствии эту информацию подтвердили источники, близкие к паре.

Также Фокус писал о том, что российский рэпер, покинувший территорию РФ еще в декабре 2021, планирует получить израильское гражданство.