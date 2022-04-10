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Дружина Моргенштерна зізналася, чому їхній шлюб розпався

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Моргенштерн і Ділара розлучаються, чому розійшлися Моргенштерн і Ділара, ділара розповіла про розлучення з моргенштерном
Фото: ДилАра Зинатуллина/Instagram | Моргенштерн і Ділара Зінатулліна одружилися влітку 2021

Влітку 2021 пара зіграла весілля у стилі 90-х.

Дружина скандального репера Алішера Моргенштерна Ділара Зінатулліна розповіла на своєму You-Tube-каналі про причини розлучення з музикантом.

За словами дівчини, це була цікава історія, але всьому приходить кінець.

"Ми дійсно прийняли рішення, що всю цю історію пора нарешті закінчувати … Як би це банально не звучало, ми просто не зійшлися характерами і зрозуміли, що більше не можемо перебувати в таких тісних і близьких стосунках", — зазначила 22-річна блогерка.

За словами Ділари, саме після весілля стосунки молодої пари дали тріщину, адже зникли пристрасть, несподіваність і вони двоє загрузли в рутині побуту.

"Ми не витримали цей період притирання", — зізналася Ділара.

Ділара Зінатулліна розповіла про причини розлучення з Моргенштерном

Зокрема Ділара пригадала, як перша зробила пропозицію своєму коханому. І показали кадри зйомок кліпу, на якому Моргенштерн, у свою чергу, просив її руки і серця.

"Розклала все по полицях. Розумна, доросла, захоплююсь", — відреагував на зізнання своєї екскоханої 24-річний репер у Telegram-каналі.

Нагадаємо, репер Моргенштерн записав пісню "Селяві", у якій натякнув на розставання зі своєю дружиною. Згодом цю інформацію підтвердили джерела, близькі до пари.

Також Фокус писав про те, що російський репер, який покинув територію РФ ще в грудні 2021, планує отримати ізраїльське громадянство.