Моргенштерн подав документи на отримання громадянства Ізраїлю, – ЗМІ (фото)

Ще в лютому артист залишив Росію, і, схоже, повертатися туди більше не збирається.

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24-річного російського репера Моргенштерна (у світі Алішер Валєєв) помітили в Тель-Авіві за оформленням документів на отримання ізраїльського громадянства. Про це повідомляє телеграм-канал "Голос Ізраїлю".

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"Російський шоумен Алішер Моргенштерн став громадянином Ізраїлю. Серед нових репатріантів очікують поповнення. Ласкаво просимо. Також в Ізраїлі помітили російського політика та підприємця Сергія Капкова, Ксенію Собчак, Олександра Невзорова, Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Семена Слєпакова, Джигана й Андрія Макаревича", — йдеться в публікації.

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За даними видання Star Hit, до Тель-Авіва артист прилетів з Дубая, де знаходиться вже кілька місяців після того, як залишив Росію. В Ізраїль він прилетів без дружини Ділари Зінатулліної. Дівчина нещодавно разом із чоловіком відсвяткувала в ОАЕ свій день народження, проте нещодавно з'явилася інформація про можливе розлучення пари.

Раніше телеграм-канал "Можемо пояснити" з посиланням на свої джерела писав, що зараз Моргенштерн проходить процедуру репатріації:

"Ще живучи в Москві, Моргенштерн брав участь у заходах єврейської молодіжної громади Москви. Тоді це викликало подив, але виконавець пояснив, що має єврейське коріння з боку матері".

У Дубай репер поїхав у лютому після скандалу, що спалахнув через його слова про День Перемоги. В інтерв'ю Ксенії Собчак Моргенштерн заявив, що не розуміє, в чому сенс цього свята 76-річної давності.

"Досі з року в рік витрачають на це мільйони, це святкують. Усім щось намагаються... скріпи, може, якісь, я не розумію. Блін, напевно, пишатися просто нема чим", — сказав він.

Після виходу інтерв'ю на нього хлинула хвиля критики, а організація "Ветерани Росії" вимагала порушити проти нього кримінальну справу. Зі свого боку Слідком РФ розпочав перевірку творчості Алішера щодо пропаганди наркотиків. У листопаді 2021 року голова СК Олександр Бастрикін виступив із твердженням, що співак торгує наркотиками в соцмережах. Після цього Моргенштерн залишив Росію, потім кілька місяців розпродував майно.

В одній зі своїх пісень він розповів, коли повернеться додому., а також виконав композицію про війну в Україні