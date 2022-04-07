Пара одружилася лише влітку 2021 року.

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24-річний скандальний російський репер Моргенштерн натякнув на розставання зі своєю дружиною Діларою Зінатулліною. Про це стало відомо з короткого релізу його майбутнього треку "C’est la vie", що шириться в мережі.

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Він співає: "Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем".

Офіційних заяв від Алішера та його дружини наразі немає. Вони переїхали з Росії в ОАЕ в грудні 2021 після звинувачень Слідкому РФ в продажі та пропаганді наркотиків через творчість артиста.

Також шириться фраза з пісні: "Нам пора прощаться, Се ля ви".

[ + – ] Весілля Моргенштерна та Ділари Зінатулліної пройшло в стилі 90-х

Алішер та Ділара почали зустрічатися у 2017 році. Згодом співак їй зраджував і вони розійшлися, проте не надовго. Через певний час пара знову була разом.

Улітку 2021 року Моргенштерн та його кохана зіграли весілля в стилі 90-х, ведучою якого була російська блогерка Ксенія Собчак, а заспівав для молодят Артур Пирожков (Олександр Ревва).

Нагадаємо, після початку російської військової агресії на території України Моргенштерн записав нову пісню "12", у якій розкрив тему війни в Україні. Зокрема музикант використав у пісні слова жінки, яка переховувалася в одеському бомбосховищі від обстрілів та фразу Дмитра Гордона, сказану російським військовим.