Пара заключила брак только летом 2021 года.

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24-летний скандальный российский рэпер Моргенштерн намекнул на расставание со своей женой Диларой Зинатуллиной. Об этом стало известно из короткого релиза его будущего трека "C’est la vie", распространяющегося в Сети.

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Он поет: "Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебя не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем".

Официальных заявлений от Алишера и его жены на данный момент нет. Они переехали из России в ОАЭ в декабре 2021 года после обвинений Следкома РФ в продаже и пропаганде наркотиков через творчество артиста.

Также распространяется фраза из песни: "Нам пора прощаться, Се ля ви".

[ + – ] Свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной прошла в стиле 90-х

Алишер и Дилара начали встречаться в 2017 году. Впоследствии певец ей изменял и они разошлись, но не надолго. Через некоторое время пара снова была вместе.

Летом 2021 года Моргенштерн и его возлюбленная сыграли свадьбу в стиле 90-х, ведущей которой была российская блогер Ксения Собчак, а спел для молодоженов Артур Пирожков (Александр Ревва).

Напомним, после начала российской военной агрессии на территории Украины Моргенштерн записал новую песню 12, в которой раскрыл тему войны в Украине. В частности, музыкант использовал в песне слова женщины, которая скрывалась в одесском бомбоубежище от обстрелов, и фразу Дмитрия Гордона, сказанную российским военным.