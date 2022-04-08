Моргенштерн подал документы на получение гражданства Израиля, – СМИ (фото)

Еще в феврале артист покинул Россию, и, похоже, возвращаться туда больше не собирается.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

24-летний российский рэпер Моргенштерн (в миру Алишер Валиев) был замечен в Тель-Авиве за оформлением документов на получение израильского гражданства. Об этом сообщает телеграмм-канал "Голос Израиля".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Российский шоумен Алишер Моргенштерн стал гражданином Израиля. Среди новых репатриантов ожидается пополнение. Добро пожаловать. Также в Израиле были замечены российский политик и предприниматель Сергей Капков, Ксения Собчак, Александр Невзоров, Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков, Джиган и Андрей Макаревич", – говорится в публикации.

[ + – ] Моргенштерна узнали даже со спины по его по прическе и татуировкам

По данным издания Star Hit, в Тель-Авив артист прилетел из Дубая, где находится уже несколько месяцев после того, как покинул Россию. В Израиль он прилетел без своей жены Дилары Зинатуллиной. Девушка недавно вместе с мужем отметила в ОАЭ свой день рождения, однако недавно появилась информация о возможном расставании пары.

Ранее телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники писал, что сейчас Моргенштерн проходит процедуру репатриации:

"Еще живя в Москве, Моргенштерн участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины Москвы. Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери".

В Дубай рэпер уехал в феврале после скандала, разгоревшегося из-за его слов о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак Моргеншерн заявил, что не понимает, в чем смысл этого праздника 76-летней давности. "

"До сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", – сказал он.

После выхода интервью на него обрушилась волна критики, а организация "Ветераны России" потребовала возбудить против него уголовное дело. В свою очередь Следком РФ начал проверку творчества Алишера на предмет пропаганды наркотиков. В ноябре 2021 года глава СК Александр Бастрыкин выступил с утверждением, что певец торгует наркотиками в соцсетях. После этого Моргенштерн покинул Россию, потом несколько месяцев распродавал имущество.

В одной из своих песен он рассказал, когда вернется домой., а также исполнил композицию о войне в Украине.