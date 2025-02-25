День народження Лесі Українки: ШІ показав сучасні образи поетеси (фото)

Знаменита поетеса могла б займатися безліччю справ у сучасній Україні. Штучний інтелект представив її в різних образах: від ведучої стріми до відомого міжнародного діяча.

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Знаменита українська поетеса Леся Українка могла б розширити межі своєї творчості. Видання "Телеграф" за допомогою ШІ-технологій показало сучасні образи поетеси з нагоди 154-річчя від дня її народження.

Судячи з представлених фотографій, сучасна Леся Українка могла б займати безліч значущих ролей. Перш за все, ШІ бачить її як активну громадську діячку, правозахисницю і волонтерку.

Слово Лесі Українки цілком могло б стати зброєю і водночас маніфестом свободи. Митець закликала б до боротьби за справедливість або читала вірші бійцям на фронті.

Письменниця могла б займатися мистецтвом, політикою, захищати права жінок і культуру України. Леся Українка цілком би впоралася із завданням говорити світові правду про повномасштабну війну з Росією.

Поєтеса вела б стріми та онлайн-дискусії про майбутнє України, надихала б молодь на активну громадянську позицію. Сучасна Леся Українка підтримувала б відродження української мови.

Українська поетеса Леся Українка (справжнє ім'я — Лариса Косач) народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинський. Леся Українка — яскрава представниця революційного романтизму та критичного реалізму.

Нагадаємо, два ШІ помічники вирішили самі перейти на мову машин Gibber Link, причому людина не брала участі в цьому процесі.

Американський мільярдер Ілон Маск представив нову версію ШІ Grok 3. Ця система запрацює на базі соцмережі Х.