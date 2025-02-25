День рождения Леси Украинки: ИИ показал современные образы поэтессы (фото)

Знаменитая поэтесса могла бы заниматься множеством дел в современной Украине. Искусственный интеллект представил ее в различных образах: от ведущей стримы до известного международного деятеля.

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Знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка могла бы расширить грани своего творчества. Издание "Телеграф" с помощью ИИ-технологий показало современные образы поэтессы по случаю 154-летия со дня ее рождения.

Судя по представленным фотографиям, современная Леся Украинка могла бы занимать множество значимых ролей. Прежде всего, ИИ видит ее в качестве активного общественного деятеля, правозащитника и волонтера.

Слово Леси Украинки вполне могло бы стать оружием и одновременно манифестом свободы. Деятель искусств призывала бы к борьбе за справедливость или читала стихи бойцам на фронте.

Писательница могла бы заниматься искусством, политикой, защищать права женщин и культуру Украины. Леся Украинка вполне бы справилась с задачей говорить миру правду о полномасштабной войне с Россией.

Поєтесса вела бы стримы и онлайн-дискуссии о будущем Украины, вдохновляла бы молодежь на активную гражданскую позицию. Современная Леся Украинка поддерживала бы возрождение украинского языка.

Украинская поэтесса Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский. Леся Украинка — яркая представительница революционного романтизма и критического реализма.

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