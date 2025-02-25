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Диджитал

День рождения Леси Украинки: ИИ показал современные образы поэтессы (фото)

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Фото: telegraf | Леся Украинка могла бы расширить грани своего творчества

Знаменитая поэтесса могла бы заниматься множеством дел в современной Украине. Искусственный интеллект представил ее в различных образах: от ведущей стримы до известного международного деятеля.

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Знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка могла бы расширить грани своего творчества. Издание "Телеграф" с помощью ИИ-технологий показало современные образы поэтессы по случаю 154-летия со дня ее рождения.

Судя по представленным фотографиям, современная Леся Украинка могла бы занимать множество значимых ролей. Прежде всего, ИИ видит ее в качестве активного общественного деятеля, правозащитника и волонтера.

Слово Леси Украинки вполне могло бы стать оружием и одновременно манифестом свободы. Деятель искусств призывала бы к борьбе за справедливость или читала стихи бойцам на фронте.

Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка
Леся Украинка
Леся Украинка

Писательница могла бы заниматься искусством, политикой, защищать права женщин и культуру Украины. Леся Украинка вполне бы справилась с задачей говорить миру правду о полномасштабной войне с Россией.

Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка
Леся Украинка
Леся Украинка

Поєтесса вела бы стримы и онлайн-дискуссии о будущем Украины, вдохновляла бы молодежь на активную гражданскую позицию. Современная Леся Украинка поддерживала бы возрождение украинского языка.

Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка Fullscreen
Леся Украинка
Леся Украинка
Леся Украинка

Украинская поэтесса Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский. Леся Украинка — яркая представительница революционного романтизма и критического реализма.

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